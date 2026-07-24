Крупнейшая партия Польши раскололась из-за конфликта Качиньского и Моравецкого

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение руководства направлено против нового объединения «Развитие плюс», созданного бывшим премьером Матеушем Моравецким. Председатель партии Ярослав Качиньский посчитал эту структуру альтернативным центром влияния, передает РИА «Новости».

Лидер политической силы выдвинул ультиматум, потребовав ликвидировать новую платформу до пятницы.

«Несколько депутатов нашей партии отказались от членства в «Праве и справедливости». Все знали, что они должны подписать и одновременно знали последствия неподписания. Но они приняли такое решение, какое приняли», – заявил Качиньский.

Во вторник состоится заседание политического комитета, где обсудят сложившуюся ситуацию. Сам Моравецкий отверг претензии руководства, пояснив, что его проект не конкурирует с партией, а лишь расширяет поддержку консерваторов перед выборами 2027 года. По последним данным, около 40 парламентариев отказались покинуть новое объединение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года Ярослав Качиньский сохранил пост председателя партии «Право и справедливость». В апреле 2026 года прокуратура решила предъявить бывшему премьер-министру Матеушу Моравецкому обвинения в коррупции. В конце июня экс-премьер осудил идею создания пантеона героев Украины.