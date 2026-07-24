Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Директор Иркутского авиазавода сообщил о планах начать поставки Як-130М в 2028 году
Иркутский авиазавод: Поставки нового Як-130М планируется начать в 2028 году
Три опытные модели нового самолета Як-130М уже собраны и в настоящее время проходят этап испытаний перед запуском в серийное производство, сообщил директор производства Иркутского авиазавода Виталий Елагин.
Елагин уточнил, что сейчас машины проходят необходимые испытания. Поставки новых самолетов планируется начать в конце 2028 года, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне опытный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.
Осенью прошлого года специалисты компании «Яковлев» изготовили второй опытный образец этой машины.
Немногим ранее госкорпорация Ростех отправила первый борт на наземные и летные испытания.