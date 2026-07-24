Набиуллина призвала не искать тайные сигналы в ее брошках

Tекст: Вера Басилая

Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась с просьбой не искать тайных посланий в ее одежде и брошках, передает ТАСС. Она обратила внимание на то, что регулятор предоставляет открытую информацию о принимаемых решениях и оценках экономической ситуации.

Отвечая на вопрос прессы, не хочет ли ЦБ придумать «понятный датчик» в одежде для демонстрации настроения регулятора, Набиуллина заявила: «Не хочет. Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом».

Набиуллина заявляла ранее, что броши, которые она надевает на пресс-конференции, передают понимание регулятором ситуации в экономике страны.

Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте 2020 года – это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Также в броши усматривалась реклама нового сайта регулятора.

Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в 2020 году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки. В сентябре того же года, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было буквальным – пиджак Набиуллиной украшала кнопка «play/pause».

В начале февраля 2022 года Набиуллина надела на пресс-конференцию по ключевой ставке брошь в виде весов.

28 февраля 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина пришла на выступление по итогам заседания совета директоров без броши. Как заметили журналисты, в критических ситуациях не до намеков и сигналов, а надо действовать.



