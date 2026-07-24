В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в поджоге дома

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного дома в Нижнем Новгороде, передает ТАСС. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения.

Трагедия произошла в ночь на 23 июля. Пламя охватило кровлю, подъезд и квартиры на двух этажах здания. В ГУ МВД по региону сообщили: «В ходе грамотно спланированных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками установлен и задержан нетрудоустроенный 32-летний ранее судимый за преступление против личности житель города».

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело из-за попытки местного жителя сжечь супругу вместе с домом.

В феврале суд в Саратовской области арестовал мужчину по обвинению в тройном убийстве путем поджога частного жилища.

В прошлом году сотрудники МЧС локализовали крупный пожар с одним погибшим в жилом доме Нижнего Новгорода.