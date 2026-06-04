На Урале пресекли деятельность похищавших выплаты военных брачных аферистов

Tекст: Дарья Григоренко

По версии следствия, жители Среднего Урала обманным путем убеждали мужчин заключать контракты на прохождение военной службы. Злоумышленники получали доступ к банковским счетам военнослужащих и использовали фиктивные браки для хищения выплат, передает РИА «Новости».

«Имеются оперативные сведения, что на счету бандитов может быть более 20 аналогичных криминальных эпизодов, включая одного иностранного гражданина. По делу проходят трое подозреваемых мужчин, они уже арестованы и «отдыхают на курорте» в СИЗО, и одна женщина, до суда она будет под подпиской о невыезде», – рассказал Горелых.

Одним из пострадавших стал житель Владимирской области. Фигуранты убедили его заключить контракт, пообещав службу в тыловых подразделениях, и присвоили 3,8 млн рублей. Похожим образом обманули жителя Воронежской области: под предлогом трудоустройства его вывезли на Урал и склонили к службе, похитив около 2,3 млн рублей.

В ходе обысков у одного из активных участников группировки изъяли два пистолета, три ружья, патроны, наручники и штык-нож. Также были обнаружены поддельная печать миграционного подразделения, фальшивое удостоверение сотрудника центрального аппарата СК, телефоны, документы и орден Мужества участника СВО. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность похитителей выплат у контрактников через фиктивные браки.

В марте кировская банда мошенников присвоила 44 миллиона рублей по аналогичной схеме.

В феврале злоумышленники из Хакасии похитили сбережения военнослужащего после оформления ненастоящего союза.