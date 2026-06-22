Мадьяр заявил о начале разработки новой конституции Венгрии осенью

Tекст: Валерия Городецкая

Он заявил, что этот процесс будет всеобъемлющим и пройдет с участием всего общества и обсуждением общих государственных дел, передает РИА «Новости». По его словам, завершится он тем, что обновленный основной закон утвердит венгерский народ на референдуме.

«С сентября мы запускаем всеобъемлющий процесс разработки новой конституции с привлечением всего общества и обсуждением наших общих дел, а в конце этого процесса новая конституция будет утверждена венгерским народом на референдуме», – сказал Мадьяр, выступая перед депутатами парламента.

Премьер также сообщил, что до начала конституционной реформы будет инициирована поправка к действующей конституции. Она должна отстранить от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока, а на ближайшие пять лет предполагается избрание другого главы государства.

Ранее парламент Венгрии одобрил поправку к конституции об ограничении времени нахождения на посту премьера двумя сроками.

Бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан высмеял новую поправку к конституции, которая не позволяет занимать должность премьера более восьми лет.