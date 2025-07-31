Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.4 комментария
Сальдо сообщил о концентрации войск ВСУ у Тендровской косы
Вооруженные силы Украины усиливали группировку в районе Тендровской и Кинбурнской кос, активно применяя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы на побережье, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, Вооруженные силы Украины накапливают силы в районе Тендровской и Кинбурнской кос Херсонской области, пишет ТАСС. Сальдо сообщил, что украинские подразделения усиливают присутствие, готовя возможную высадку десанта у побережья Херсонской области.
По словам Сальдо, на побережье в районе Очакова размещены средства радиоэлектронной борьбы и пункты управления FPV-дронами. В небе фиксируются десятки украинских беспилотников. Сальдо заявил: «ВСУ снова вынашивают план самоубийственного десанта у берегов Херсонской области. По данным бойцов группировки войск «Днепр», противник концентрирует силы в районе Тендровской и Кинбурнской кос».
Губернатор отметил, что российская оборона на данном участке укреплена, а планы противника известны и не станут неожиданностью для российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо сообщил о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо назвал попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе бессмысленными. ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр.