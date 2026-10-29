Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Российские военные уничтожили более 90 станций Starlink ВСУ под Харьковом
Группировка «Север» уничтожила свыше 90 станций Starlink в Харьковской области
Специалисты беспилотных систем группировки войск «Север» с начала октября ликвидировали в Харьковской области более 90 станций спутниковой связи Starlink украинской армии.
«Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 90 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ с начала октября в Харьковской области», – рассказал командир подразделения разведывательных беспилотных систем с позывным Харон РИА «Новости».
По его словам, расчеты воздушной разведки ежедневно вычисляют установленные антенны и ретрансляторы, через которые противник выводит интернет на позиции и координирует действия.
Цели обнаруживаются круглосуточно за счет демаскировки и излучаемого тепла. После выявления объектов проводится доразведка для поиска укрытий личного состава, затем координаты передаются расчетам ударных беспилотников и артиллерии.
Отсутствие связи подрывает морально-психологическое состояние украинских военных и позволяет российским штурмовым группам неожиданно занимать позиции ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду расчеты беспилотников группировки войск «Север» нарушили логистику украинской армии в Харьковской области.
Ранее операторы 11-го армейского корпуса уничтожили более 20 спутниковых станций и антенн Starlink.
Также российские подразделения беспилотных систем ликвидировали более 55 станций связи.