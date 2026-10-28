Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Пушилин предрек крупнейшее в Донбассе сражение за Славянск и Краматорск
Глава ДНР Пушилин назвал бои за Славянск и Краматорск крупнейшими в Донбассе
Предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации станут самыми масштабными в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Безусловно, Славянско-Краматорская агломерация в центре внимания. Там, наверное, самое крупное сражение предстоит, оно еще впереди», – заявил Пушилин ТАСС.
В середине октября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении группировкой «Центр» города Доброполье и населенного пункта Алексеево-Дружковка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта в ДНР.
Большинство эвакуированных из освобожденной Константиновки жителей решили получить гражданство России.
На прошлой неделе назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов республики.