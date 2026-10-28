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    Звонок Путину расколол Европу
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 14:14 • Новости дня

    Пушилин предрек крупнейшее в Донбассе сражение за Славянск и Краматорск

    Глава ДНР Пушилин назвал бои за Славянск и Краматорск крупнейшими в Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации станут самыми масштабными в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Безусловно, Славянско-Краматорская агломерация в центре внимания. Там, наверное, самое крупное сражение предстоит, оно еще впереди», – заявил Пушилин ТАСС.

    В середине октября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении группировкой «Центр» города Доброполье и населенного пункта Алексеево-Дружковка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта в ДНР.

    Большинство эвакуированных из освобожденной Константиновки жителей решили получить гражданство России.

    На прошлой неделе назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов республики.

    28 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    Хакеры заявили о причастности полковника ГУР Украины к убийству 26 пленных

    Полковник ГУР Торкотюк оказался причастен к убийству 26 российских пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир специального подразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины полковник Виктор Торкотюк причастен к убийству не менее 26 российских военнопленных, сообщила хакерская группа «КиберБеркут».

    Торкотюк создал спецподразделение «Артан» в 2022 году, передает РИА «Новости». По информации хакеров, в августе-сентябре 2024 года он приказал расстрелять пленных российских военнослужащих в лесу около населенного пункта Липки Харьковской области.

    Кроме того, по его приказу с июля по октябрь 2026 года операторы дронов атаковали на трассе «Новороссия» и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, включая гражданские.

    Также Торкотюк руководил десантной операцией в Крыму в районе Оленевки и Маяка в 2023 году, перед которой приказал подчиненным «стрелять во все, что движется». В 2022 году он попытался форсировать Днепр для захвата плацдарма в Энергодаре, приказав обстреливать гражданскую инфраструктуру из гранатометов и пулеметов.

    Российские военные пресекли попытку высадки десанта у мыса Тарханкут в ночь на 4 октября 2023 года. В 2022 году также были сорваны попытки высадки украинских войск в районе Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир группы спецназа группировки войск «Центр» взял в плен старшего группы Вооруженных сил Украины.

    Ранее пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун предложил украинской армии уйти из Донбасса.

    Кроме того, пленный солдат 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров рассказал о сдаче украинских военных в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания.

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    28 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка около Избицкого, Старого Салтова, Бугаевки и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Лужками и Суходолом.

    Противник при этом потерял более 195 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Глущенково, Студенока, Моначиновки, Смородьковки в Харьковской области и Богородичного в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и шесть станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Семеновки, Славянска, Камышевахи и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Бокового, Калинино, Шиловки и Викторовки в ДНР, Ивановки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, девять бронемашин и две станции РЭБ.

    Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

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    27 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    ВСУ применили беспилотники со Starlink при атаке на Донецк

    Украинские военные атаковали Донецк беспилотниками с терминалами Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины во время ночной атаки на Донецк использовали ударные беспилотные летательные аппараты, оборудованные терминалами спутниковой связи Starlink, сообщили местные власти.

    Украинские войска задействовали дроны самолетного типа для ударов по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление администрации главы и правительства Донецкой народной республики по вопросам документирования военных преступлений.

    «Украинские военные при ночной атаке на Донецк применили ударные БПЛА самолетного типа «Чаклун-В» и «Б-2», оснащенные терминалами Starlink», – говорится в сообщении ведомства.

    Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате налета в Ленинском районе уничтожены более 20 автомобилей. Кроме того, в Куйбышевском районе получили повреждения здание больницы и медицинское оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Юрий Кнутов допустил лишение украинской армии части возможностей по применению аппаратов из-за ограничений связи.

    В субботу американский предприниматель Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink для атак беспилотников.

    В четверг здание министерства угля и энергетики Донецкой народной республики получило серьезные повреждения в результате удара дрона.

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    27 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    Ростех определил лучшие технологические инициативы ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве подвели итоги проекта поддержки технологических инициатив «СВОе дело с Ростех», в рамках которого семь ветеранов спецоперации получили целевые гранты из призового фонда в 30 млн рублей.

    Из почти 150 заявок эксперты отобрали семь лучших инициатив, востребованных в промышленности и в зоне спецоперации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Победители смогут реализовать идеи на предприятиях госкорпорации. Права на разработки сохраняются за авторами, которым могут присудить до 5 млн рублей на запуск и развитие бизнеса.

    «Авторы лучших разработок получат грантовую поддержку и возможность реализовать проекты на производственных площадках госкорпорации», – заявила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев добавил, что госкорпорация поможет авторам воплотить их идеи в жизнь.

    В число лучших проектов вошли система диагностики двигателей по вибрации и звуку, автоматизированный автомобильный багажник для самостоятельной погрузки инвалидной коляски и транспортно-эвакуационный мотоприцеп для бездорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Ксения Семенова отметила ставку государства на адресное сопровождение вернувшихся с фронта бойцов при трудоустройстве.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности властей оказывать помощь ставшим депутатами Государственной думы ветеранам спецоперации.

    Летом в Москве на заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» объявили о расширении поддержки военнослужащих и их семей.

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    27 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках

    Мелания Трамп: Зону перемирия в Алешках расширили для гуманитарных конвоев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зона прекращения огня в районе Алешек Херсонской области расширена для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев, сообщила первая леди США Мелания Трамп.

    Перемирие между Россией и Украиной вступило в силу 27 октября в 4:00 мск, написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Сроки перенесены на два дня раньше для защиты гражданского населения и облегчения доставки гуманитарной помощи, сообщила Мелания Трамп.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, добавила супруга президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

    В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинформировал о введении режима тишины.

    В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о перемирии в Алешках.

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    27 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал применение дронов в группировке войск «Днепр»

    Минобороны: Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач и применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    В пункте управления Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника, сообщает Минобороны.

    Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил о поступлении в войска современных образцов вооружения, военной техники и экипировки. По данным ведомства, сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении украинских военных.

    Министру представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями. Кроме того, военные продемонстрировали основные средства противодействия дронам противника на линии боевого соприкосновения.

    По итогам инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений. Он поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для уничтожения живой силы и техники противника при решении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    До этого бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

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    27 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    ВС России поразили военное предприятие в Харьковской области

    ВС России поразили военное предприятие «НТП Укрспецсвязь» в Харьковской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли удары беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, сообщило Министерство обороны.

    В результате удара поражено предприятие электронной промышленности (ООО «НТП Укрспецсвязь») в населенном пункте Надточии Харьковской области, которое занимается производством систем автоматизации и средств связи для ВСУ, сообщает Минобороны в Max.

    Кроме того, на переходе морем поражено судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одессы предназначенные для украинской армии грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило о поражении логистических центров, объектов энергетики и портов Украины.

    В воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему грузы для украинской армии в порт Одессы.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военными грузами для украинской армии, следовавший в Одессу.

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    28 октября 2026, 02:01 • Новости дня
    Песков: Широкая зона прекращения огня вокруг Алешек оговаривалась изначально

    Песков: Зона прекращения огня изначально была шире Алешек

    Tекст: Катерина Туманова

    Зона действия режима прекращения огня в районе города Алешки Херсонской области изначально была шире населенного пункта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Ну, об этом шла речь, уже два дня об этом говорят. Конечно. Смотрите все заявления внимательно», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о расширении территории действия режима перемирия.

    Так он прокомментировал публикацию о заявлении первой леди США Мелании Трамп, которая сообщила о расширении зоны действия прекращения огня.

    Ранее Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о прекращении огня в Алешках с 29 октября при посредничестве Мелании Трамп для доставки гуманитарной помощи и эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обозначила время действия режима тишины до 22:59 мск 1 ноября.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии нарушений при проведении гуманитарной операции.

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    28 октября 2026, 04:51 • Новости дня
    Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом из-за Зеленского

    Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом

    Tекст: Катерина Туманова

    Беженка из Константиновки Инна Ширедкова рассказала, что многие жители подконтрольной ВСУ части Донбасса симпатизируют России, а Украину назвала «дурдомом» из-за Владимира Зеленского.

    Многие жители подконтрольной ВСУ части Донбасса больше симпатизируют России, передает ТАСС слова беженки из Константиновки Инны Ширедковой.

    «Такого дурдома, как на Украине, мне кажется, нигде нет с таким президентом, с этим клоуном. По-другому никак не назовешь. Россия всегда была ближе по духу всему Донбассу, если честно. Сильно бесил украинский язык, если честно», – рассказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные организовали эвакуацию мирного населения из города с помощью беспилотников. Ширедкова сообщила, что жители Константиновки ждали наступления тумана, чтобы дроны ВСУ не могли атаковать беженцев во время выхода из города.

    Косачев заявил о пребывании Украины в состоянии полураспада из-за политических амбиций Владимира Зеленского.

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    27 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили украинскую самоходку «Краб» в Харьковской области

    Минобороны: Дроны группировки «Запад» уничтожили самоходную установку ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Уничтожение вражеской техники произошло в Харьковской области. «Зажарили «Краба», – сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    В пятницу операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

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