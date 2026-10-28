Количество пострадавших от удара ВСУ во Льгове выросло до трех человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«До трех выросло число пострадавших при ударе по Льгову. Ранены 68-летняя, 51-летняя женщины и 67-летний мужчина. У двух осколочные ранения, у одной женщины – акубаротравма. Всем оказана первая помощь», – заявил Хинштейн в Max.

Раненого мужчину доставят в Курскую областную больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Александр Хинштейн сообщил о двух раненых в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке и магазину в городе Льгове.

Во вторник губернатор заявил о пострадавшем при ударе украинского беспилотника по газовой заправке в этом городе. На прошлой неделе Хинштейн рассказал о ранении 73-летней женщины в результате удара украинского беспилотника по железнодорожному локомотиву во Льгове.