Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений Киева

Tекст: Игорь Иножарский

«Правительство решило отозвать посла на Украине в Сеул», – передает Yonhap заявление южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Сеул надеется на плавное разрешение проблем и продолжит консультации с Киевом.

Правительство Южной Кореи требовало от Украины официальных извинений после того, как Владимир Зеленский раскрыл факт передачи Сеулу двух пленных солдат КНДР. Кроме того, Сеул выразил недовольство заявлением офиса Зеленского, отрицавшим существование договоренности о сохранении этого вопроса в тайне.

Во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен Ен сообщил о получении письма с извинениями от своего украинского коллеги Андрея Сибиги, однако счел их недостаточными и пообещал принять «решительные меры».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул назвал недостаточными извинения Украины. На прошлой неделе президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами из-за пленных из КНДР. В конце прошлого месяца Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.