Росимущество выставило на продажу активы Коломойского в Адыгее

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росимущество объявило о начале торгов адыгейскими активами компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг», ранее принадлежавшими бизнесмену Игорю Коломойскому, сообщает РБК.

Активы объединены в единый лот с начальной стоимостью 3,97 млрд рублей. Торги объявлены на стопроцентные доли в уставных капиталах обеих компаний. Прием заявок стартовал 31 октября и завершится 25 ноября.

По информации СПАРК, «Южгазэнерджи», зарегистрированная в ауле Кошехабль, занимается добычей природного газа и газового конденсата. В 2024 году компания показала чистую прибыль 442,9 млн руб., а выручка составила 1,4 млрд рублей. Генеральным директором организации является Станислав Ярышев.

Компания «Кейтеринг-Юг» действует в Майкопе с 2014 года и специализируется на общественном питании различных форматов. Управляющей компанией для нее выступает «Южгазэнерджи». По итогам 2024 года прибыль компании достигла 4,1 млн руб., а выручка – 36,8 млн рублей.

В 2024 году Кошехабльский районный суд и Верховный суд Республики Адыгея признали изъятие собственности Коломойского, включая доли в обеих компаниях и другое имущество, законным. Общая стоимость изъятых активов превысила 5,1 млрд рублей. Власти также конфисковали здания и помещения в Москве и почти 500 земельных участков в четырех регионах России. В 2025 году кассационные суды оставили эти решения в силе, подтвердив законность конфискации.

