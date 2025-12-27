Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.10 комментариев
Путин сказал «большое спасибо» военным за освобождение Гуляйполя
Путин поблагодарил военных за освобождение Гуляйполя от ВСУ
Освобождение второго по величине города Запорожской области – Гуляйполя – президент России Владимир Путин назвал значимым успехом, открывающим новые возможности для наступательных действий.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военным за освобождение Гуляйполя от ВСУ, передает ТАСС.
В ходе визита на один из командных пунктов объединенной группировки войск глава государства сказал: «Спасибо, Вячеслав Евгеньевич [Веденин, командир 57-1 мотострелковой бригады], спасибо большое вам за этот результат, всем вашим бойцам и командирам. Хотел бы в этой части нашего совещания сказать, что и освобождение Димитрова, и освобождение города Гуляйполе – это важные результаты боевой работы».
Путин подчеркнул, что Гуляйполе является вторым по величине городом Запорожской области, и его освобождение открывает хорошие перспективы для дальнейшего наступления.
Российский лидер отметил, что «взятие города Гуляйполя в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5-й армии является закономерным результатом, который стал возможным благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовке личного состава к выполнению боевых задач».
По словам президента, высокие темпы наступления частей группировки «Восток» дают возможность продвигаться вперед и освобождать территорию Запорожской области.
Путин добавил, что эти успехи подтверждают эффективность действий российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.
