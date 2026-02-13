Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
Обвинение запросило девять лет для фигуранта дела о курских фортификациях
Гособвинение потребовало девять лет колонии для бывшего замгендиректора Корпорации развития Курской области Игоря Грабина по делу о хищении при строительстве оборонительных линий в приграничье.
Прокурор затребовала для Грабина девять лет колонии, передает РИА «Новости».
Следствие считает, что фигуранты причастны к хищению 152 млн рублей. Эти средства предназначались для строительства фортификационных сооружений, необходимых для защиты территории.
Вместе с бывшим заместителем главы Корпорации развития Курской области по делу проходят еще трое обвиняемых. Это экс-гендиректор организации Владимир Лукин и руководители коммерческих фирм Дмитрий Спиридонов и Андрей Воловиков.
Ранее сообщалось, что Грабин якобы собирался пойти на досудебное соглашение, но позднее отказался от этого решения. По данным источника, по показаниям Грабина задержали экс-главу корпорации Владимира Лукина.
Сам Грабин позднее в суде заявил о своей невиновности.