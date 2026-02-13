Обвинение запросило девять лет для фигуранта дела о курских фортификациях

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прокурор затребовала для Грабина девять лет колонии, передает РИА «Новости».

Следствие считает, что фигуранты причастны к хищению 152 млн рублей. Эти средства предназначались для строительства фортификационных сооружений, необходимых для защиты территории.

Вместе с бывшим заместителем главы Корпорации развития Курской области по делу проходят еще трое обвиняемых. Это экс-гендиректор организации Владимир Лукин и руководители коммерческих фирм Дмитрий Спиридонов и Андрей Воловиков.

Ранее сообщалось, что Грабин якобы собирался пойти на досудебное соглашение, но позднее отказался от этого решения. По данным источника, по показаниям Грабина задержали экс-главу корпорации Владимира Лукина.

Сам Грабин позднее в суде заявил о своей невиновности.