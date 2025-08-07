Армия США запланировала конкурс по разработке лазеров против БПЛА

Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

Tекст: Алёна Задорожная

«Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик.

Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

«К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.