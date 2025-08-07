  • Новость часаПутин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс
    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    МВД возбудило первое дело против дроповода в России
    Глава НБУ объяснил необходимость переименования копейки
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    52 комментария
    7 августа 2025, 15:14 • Новости дня

    Армия США запланировала конкурс по разработке лазеров против БПЛА

    Defense News: Армия США запланировала конкурс по разработке лазеров против БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    Американское военное ведомство объявило о подготовке конкурса на создание новой лазерной системы для противодействия беспилотникам, что запланировано на 2026 финансовый год.

    Армия США рассчитывает получить финансирование для проведения в 2026 финансовом году конкурса на разработку высокоэнергетического лазерного оружия против дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

    Портал сообщает, что управление ускоренного развития армии уже создало 17 прототипов таких установок, из которых 11 активно используются в войсках.

    Военные эксперименты показали большой потенциал оружия направленной энергии, однако промышленность США пока не готова к массовому производству подобных систем.

    Власти страны считают необходимым доработать технологии для полноценного боевого применения лазеров против беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США решила внедрить ИИ в управление воздушными операциями. А председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта.

    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ

    Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО

    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зафиксировано усиление атак по ВСУ с применением истребителей Су-57, которые используют современное оружие, трудное для обнаружения и перехвата, сообщает Interia.

    Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.

    Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.

    В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.

    Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.

    В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Комментарии (9)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

    Комментарии (17)
    5 августа 2025, 06:05 • Новости дня
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецке испытали многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен дневной и ночной камерами, а также устройством для сброса боеприпасов.

    Российские инженеры создали новый многоразовый дрон «Бульдог-13» и направили на испытания в реальных боевых условиях, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным «Шустрый». По его словам, дрон оснащен сразу двумя камерами – дневной и ночной, а также наклоняемой камерой по аналогии с моделями Mavic. Устройство предусматривает возможность сброса боеприпасов и может использоваться неоднократно.

    По информации инженера, беспилотник способен переносить груз до 4 килограммов. Это дает возможность использовать его не только для боевых задач, но и для доставки провизии штурмовым подразделениям в труднодоступные места. Также в конструкции дрона можно заменить устройство сброса на барабан на 6 ВОГов, что позволит поочередно сбрасывать до шести гранат.

    Важной особенностью «Бульдога-13» стал уникальный протокол передачи данных для управления, который обеспечивает высокую помехоустойчивость и уровень шифрования. Это затруднит противнику перехват контроля над аппаратом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине и успешно обходит существующие средства радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 10:35 • Новости дня
    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»

    Ростех: Ракетами «Искандера» можно наносить комбинированные удары по объекту

    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер» позволяют применять комбинированные удары с использованием различных боевых частей, рассказали в Ростехе.

    В зоне спецоперации на Украине «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», считается одним из самых опасных вооружений для противника, особенно для объектов, расположенных в глубоком тылу, отметили в корпорации, передает ТАСС.

    «Один из вариантов его применения – комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», – сообщили в Ростехе.

    Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области. ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области, а в Сумской области «Искандером» был уничтожен украинский пункт управления БПЛА.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования

    Стефанович: После отказа РФ от моратория на наземные РСМД нет сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии

    Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Мораторий на развертывание РСМД мог стать кирпичиком в фундаменте новой системы глобальной безопасности. Однако с 2019 года США не взяли на себя обязательств в этом вопросе, поэтому Россия теперь может активизировать испытания соответствующих ракетных комплексов в боевых условиях в рамках СВО, а в Белоруссии до конца года будет развернут «Орешник», сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

    «Судя по всему, у нашего руководства сохранялись надежды на возможность каких-то договоренностей если не с Джо Байденом, то с Дональдом Трампом в части Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дело в том, что ДРСМД был договором полезным, и мораторий мог стать кирпичиком в фундаменте новой конструкции европейской, евразийской, глобальной безопасности», – говорит Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    Впрочем, «данная тема вряд ли являлась наиболее приоритетной в части реагирования»: «В последний год у нас были более актуальные задачи». Кроме того, эксперт указал, что действия США в последние годы сложно отнести к категории нарушений.

    «С 2019 года Вашингтон не брал на себя никаких обязательств в этой части. Разработки, испытания, развертывания и учения шли своим чередом. Однако остается вопрос, почему мы все это время не отвечали симметрично хотя бы в части испытаний анонсированных в том же 2019 году по «приземлению» «Калибров» и «созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», – рассуждает аналитик.

    Он также указал, что пока рано говорить о нарушении баланса сил. «Единичные американские ракетные комплексы ничего по большому счету не меняют. Однако новые ракетные подразделения наверняка постепенно появятся в составе всех наших военных округов, и на вооружение они получат и крылатые ракеты наземного базирования, и баллистические ракеты средней дальности, и новые гиперзвуковые комплексы», – полагает спикер.

    «Не исключено, что в обозримом будущем мы увидим и более интенсивные «испытания в боевых условиях» соответствующих ракетных комплексов в рамках СВО. И, конечно, нет никаких сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии до конца текущего года», – заключил Стефанович.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Швеция направила средства на покупку оружия для Украины

    Швеция выделила 275 млн долларов на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.

    Йонсон подчеркнул, что помощь будет предоставлена немедленно, чтобы усилить возможности Украины к самообороне, а поставки вооружений начнутся уже в следующем месяце. По его словам, эта поддержка имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества.

    С февраля 2025 года общий объем шведской помощи Украине составил 92,8 млрд крон, что эквивалентно примерно 9,58 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что теперь оплачивать поставки американского оружия на Украину будут европейские страны, чтобы разгрузить бюджет США.

    Партия американских вооружений, приобретенная Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что американские власти с 2014 года участвуют в конфликте на Украине и до сих пор получают прибыль от этой ситуации.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    ВСУ обстреляли промзону ЗАЭС

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по промзоне ЗАЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате артиллерийского удара по территории Запорожской атомной электростанции были повреждены окна в зданиях, но никто не пострадал.

    Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС. По информации администрации станции, удар пришелся по району, где расположены транспортный цех и типография.

    В сообщении в телеграм-канале ЗАЭС отмечается: «Сегодня Вооруженные силы Украины снова обстреляли промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции.

    Никто не пострадал – ни среди персонала, ни среди населения. Основные последствия – выбитые окна в зданиях типографии и транспортного цеха».

    Согласно официальным данным, человеческих жертв и серьезных разрушений в результате обстрела не зафиксировано. Повреждения ограничились оконными конструкциями промышленных зданий станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень радиационного излучения в районе станции и прилегающих территориях не превышает естественных норм.

    Киев в последнее время избегает прямых ударов по Запорожской атомной электростанции, однако обстреливает прилегающие районы, включая производственную площадку ЗАЭС и город Энергодар.

    Руководство Запорожской АЭС предупредило о сохраняющейся высокой угрозе для ядерной безопасности станции после недавних обстрелов Энергодара и территории объекта.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    США анонсировали важное заявление по беспилотникам

    Министр транспорта США Даффи анонсировал важное заявление по беспилотникам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США готовятся озвучить новые меры по развитию собственного производства дронов, а также усилению защиты от современных беспилотных технологий, сообщил министр транспорта Шон Даффи.

    США выступят с важным заявлением по беспилотным летательным аппаратам во вторник, передает ТАСС.

    Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что страна «переходит к доминированию американских дронов», однако не раскрыл подробности инициативы.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от Федерального авиационного управления США ускорить разработку и тестирование отечественных технологий для увеличения производства и экспорта американских дронов. В документе также предписано усилить меры по защите от современных беспилотников.

    В июле телеканал Fox News сообщил, что министр обороны Пит Хегсет распорядился ускорить темпы производства и развертывания дронов, чтобы обойти Россию и Китай в данной области.

    Ранее Дональд Трамп отмечал, что вооруженные силы США активно изучают опыт применения беспилотников на Украине.

    Американские военные ведомства рассматривают Украину как площадку для испытаний передовых технологий борьбы с беспилотниками, включая лазеры и электромагнитные пушки.

    Business Insider заявил о неэффективности украинской ПВО против российских беспилотников «Герань-3».

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 09:47 • Новости дня
    Мадрид отказался от закупки американских F-35

    Мадрид отказался от закупки F-35 в пользу европейских альтернатив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II и рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность, включая альтернативу для замены устаревающих AV-8B Harrier, сообщила газета El Pais со ссылкой на правительственные источники.

    Испанские власти приняли решение отложить на неопределенный срок закупку истребителей пятого поколения F-35 Lightning II у США, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию El Pais.

    Предварительные контакты по приобретению новых самолетов были приостановлены, а Мадрид начал рассматривать альтернативные варианты развития собственного флота боевой авиации в рамках европейских проектов.

    По данным издания, ВМС Испании планируют вывести из эксплуатации свои AV-8B Harrier к 2030 году и исключили возможность их дальнейшей эксплуатации. В связи с этим компания Navantia уже получила поручение оценить перспективы строительства нового авианосца с палубой, подходящей для обычной взлетно-посадочной полосы, что позволит использовать истребители европейского производства (например, французские Rafale).

    ВВС Испании ранее обновили часть своего парка до 45 истребителей Eurofighter и намерены вывести из строя последние F-18 к 2035 году. Таким образом, испанское правительство демонстрирует курс на поддержку европейской оборонной промышленности и постепенное сокращение зависимости от американских вооружений. В апреле этого года премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП уже к 2025 году и выделить на эти цели более 10,4 млрд евро.

    Финальное коммюнике июньского саммита НАТО также отражает решение альянса стремиться к росту расходов на оборону до 5% ВВП, включая 1,5% на развитие инфраструктуры и поддержку военных поставок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35. В мире начали пересматривать заказы на F-35 из-за опасений перед США. Новый премьер Канады распорядился пересмотреть контракт на истребители F-35.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Чемезов: Ростех полностью обеспечивает потребности ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» за первое полугодие 2025 года выполнила 65% гособоронзаказа, а доходы компании достигли 1,5 трлн рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    По его словам, Ростех полностью обеспечивает потребности Вооруженных сил России передает ТАСС. Чемезов подчеркнул: «Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100% и даже с опережением. Вместе с тем мы активно развиваем и гражданскую продукцию».

    По словам главы госкорпорации, за первое полугодие 2025 года Ростех выполнил гособоронзаказ на 65%, а по боеприпасам – на 50%. Он отметил, что речь идет о поставках готового вооружения, изделий и средств поражения. Чемезов напомнил, что в 2024 году выполнение гособоронзаказа составило 99,5%, а по технике из «президентского списка» – 100%.

    Чемезов также сообщил, что по итогам первого полугодия 2025 года выручка Ростеха ожидается на уровне 1,5 трлн рублей, из которых 455 млрд рублей приходится на гражданскую продукцию. Руководитель корпорации подчеркнул, что практически каждый третий рубль заработан благодаря производству и продаже гражданских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил пульт для одновременного управления тремя комплексами «Корнет-ЭМ». Ростех отметил превосходство танка Т-90 над Leopard по ряду технических характеристик. Ростех начал производство системы «свой-чужой» для дронов.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 06:48 • Новости дня
    В США объявили поиск разработчика радара для программы «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках программы «Золотой купол» Пентагон планирует создать мобильный радар, способный отслеживать различные типы ракет на расстоянии до 2200 км.

    Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о начале сбора предложений от промышленности по разработке нового мобильного радара для программы «Золотой купол», сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованным условиям, система должна отслеживать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты на дальности до 2200 км, отличать боеголовки от ложных целей и обеспечивать круглосуточное наблюдение.

    Ожидается, что первый опытный образец радара будет готов к 31 декабря 2028 года, а еще два – к концу 2029 года. Предусмотрено, что новая система способна развертываться за 24 часа и калиброваться не дольше 48 часов.

    Радар должен взаимодействовать с американскими системами боевого управления C2BMC и IBCS, обеспечивать обновление наведения перехватчиков в полете, быть устойчивым к помехам и электромагнитному импульсу. Размер системы не должен превышать 100 на 100 метров, а число обслуживающего персонала минимально.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с момента публикации информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили возможность заключения сделки с Канадой по присоединению к программе «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 08:52 • Новости дня
    Тайвань получил первую партию американских ударных беспилотников Altius-600M

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые способны находиться в воздухе до четырех часов и оснащаться противотанковыми ракетами.

    Тайвань получил первую партию боевых беспилотников Altius-600M производства США, передает ТАСС. Как уточняет газета Taipei Times, эти дроны были куплены у американской компании Anduril Industries. Altius-600M способен запускаться с различных платформ – наземных, воздушных и морских, а также может находиться в полете до четырех часов и преодолевать до 440 километров.

    Данный беспилотник используется для разведки, передачи информации, противодействия радиоэлектронной борьбе и может оснащаться осколочно-фугасными противотанковыми ракетами.

    По информации газеты, главу Anduril Industries Палмера Лаки принял министр обороны Тайваня Гу Лисюн. В ходе встречи Гу Лисюн отметил: «Эта поставка подчеркивает важность партнерства Тайваня и США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 нового поколения. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своим берегам.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 08:19 • Новости дня
    Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии

    Газета «Асахи» сообщила о совместных учениях авианосцев Британии, США и Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В первой половине августа японский легкий авианосец «Кага» впервые примет участие в совместных учениях с авианосцами Prince of Wales и George Washington, где будут тестироваться взлеты и посадки истребителей F-35B, сообщила газета «Асахи».

    Британский авианосец Prince of Wales и американский атомный авианосец George Washington впервые проведут совместные учения с японским легким авианосцем «Кага», который сейчас переоборудуется из вертолетоносца, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Асахи».

    Учения состоятся в первой половине августа у Токио, ключевым элементом станут взлеты и посадки британских и американских истребителей пятого поколения F-35B на палубу японского корабля.

    По данным издания, Prince of Wales во главе авианосной группы зайдет на военно-морскую базу США Йокосука 12 августа. Эта база расположена у входа в Токийский залив и является основным объектом седьмого флота США в регионе, а также местом постоянного размещения авианосца George Washington.

    Япония активно пополняет свой флот палубной авиацией F-35B, закупая их в Соединенных Штатах. Эти самолеты с коротким взлетом и вертикальной посадкой планируется размещать на легких авианосцах «Кага» и «Идзумо».

    В настоящее время авианосная группа Prince of Wales совершает поход в акваториях Индийского и Тихого океанов. Этот корабль способен нести до 24 F-35B, 16 вертолетов Merlin и Wildcat, а также беспилотные летательные аппараты. George Washington может разместить на борту до 90 самолетов, вертолетов и конвертопланов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский авианосец Prince of Wales отправился из Портсмута для участия в международных учениях в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. В Британии допустили продажу авианосца Prince of Wales из-за отсутствия денег.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 09:17 • Новости дня
    Спасатели ВМФ России и ВМС Китая в ходе учений спасли условно аварийную подлодку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время совместных учений «Морское взаимодействие – 2025» российские и китайские спасатели успешно отработали спасение экипажей подводных лодок с использованием современных глубоководных аппаратов, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Спасательные суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая в рамках учений «Морское взаимодействие – 2025» оказали помощь условно аварийной субмарине, сообщает ТАСС. Мероприятие прошло в заливе Петра Великого, где по сценарию дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» легла на грунт и сымитировала аварийную ситуацию.

    «В ходе отработки задач совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2025» спасательные суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая на практике отработали задачи спасения экипажа условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте», – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    На помощь условно пострадавшему экипажу пришло китайское спасательное судно «Сиху». Его команда провела поиск, установила связь с российскими подводниками и с борта спустила спасательный аппарат LR-7, который состыковался с «Волховом» и осуществил имитацию спасения экипажа.

    Аналогичные действия затем выполнил экипаж российского судна «Игорь Белоусов» с китайской подлодкой. В ходе учений российские моряки-спасатели также продемонстрировали китайским коллегам работу барокамеры, глубоководного спасательного аппарата «АС-40» и современного медицинского оборудования.

    Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие» проходят с 2012 года. За это время военные моряки двух стран неоднократно обменивались опытом, в том числе по спасению подводных лодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». Китайские корабли прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях. Практическая часть учений ВМФ России и Китая началась.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы
    Иордания отказалась отменять матч с Россией по требованию Украины
    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации