Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale

Tекст: Денис Тельманов

«Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», – заявил Вучич журналистам, передает РИА «Новости».



Накануне в сербских СМИ появились слухи о том, что в договоре о приобретении Сербией 12 французских самолетов Rafale есть пункт о передаче МиГ-29 властям в Киеве.

Ранее зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия намерена сохранить военный нейтралитет, страна не собирается присоединяться к антироссийской истерии и вступать в Североатлантический альянс.