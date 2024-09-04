Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.7 комментариев
Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг предположения о том, что Сербия может передать принадлежащие ей 14 истребителей МиГ-29 Украине.
«Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», – заявил Вучич журналистам, передает РИА «Новости».
Накануне в сербских СМИ появились слухи о том, что в договоре о приобретении Сербией 12 французских самолетов Rafale есть пункт о передаче МиГ-29 властям в Киеве.
Ранее зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия намерена сохранить военный нейтралитет, страна не собирается присоединяться к антироссийской истерии и вступать в Североатлантический альянс.