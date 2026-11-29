Задержанный в Карелии 16-летний подросток сознался в убийстве девочки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подозреваемый подросток сознался в содеянном, но причину своих действий пока не объяснил. Юноша рассказал, что сначала пытался задушить жертву, а затем нанес ей несколько ударов кухонным ножом, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, 28 ноября в лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района обнаружили тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти, после чего правоохранители задержали ее 16-летнего знакомого. В региональном следственном управлении СК ранее сообщили, что местонахождение убитой девочки было неизвестно с 27 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы вычислили подозреваемого с помощью камер наружного наблюдения.

Следственный комитет России сообщил о намерении просить суд об аресте 16-летнего юноши.

Задержанный подросток указал полицейским место преступления.