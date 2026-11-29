На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.12 комментариев
Подозреваемый в убийстве девочки в Карелии подросток признал вину
Задержанный в Карелии 16-летний подросток сознался в убийстве девочки
Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Карелии 16-летний подросток признал свою вину, однако пока не смог назвать мотив преступления, сообщили в правоохранительных органах.
Подозреваемый подросток сознался в содеянном, но причину своих действий пока не объяснил. Юноша рассказал, что сначала пытался задушить жертву, а затем нанес ей несколько ударов кухонным ножом, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По версии следствия, 28 ноября в лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района обнаружили тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти, после чего правоохранители задержали ее 16-летнего знакомого. В региональном следственном управлении СК ранее сообщили, что местонахождение убитой девочки было неизвестно с 27 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы вычислили подозреваемого с помощью камер наружного наблюдения.
Следственный комитет России сообщил о намерении просить суд об аресте 16-летнего юноши.
Задержанный подросток указал полицейским место преступления.