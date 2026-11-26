Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
В Вологде госпитализировали 11 детей из многодетной семьи
РЕН ТВ: В Вологде госпитализированы 11 детей из одной семьи, один ребенок умер
Из вологодской многодетной семьи госпитализировали 11 детей в возрасте от 10 месяцев до 16 лет, один ребенок скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии, сообщают СМИ.
Семья состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, причиной стали антисанитарные условия проживания, сообщает РЕН ТВ.
О состоянии остальных детей, доставленных в больницу, не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в городе Октябрьский в Башкирии погиб 11-летний мальчик при пожаре в двухэтажном частном доме.
В среду в Хабаровском крае ребенок оказался в больнице в тяжелом состоянии после отравления угарным газом при пожаре.
В июне в Тверской области из палаточного лагеря госпитализировали более 10 детей с признаками вирусного заболевания.