РЕН ТВ: В Вологде госпитализированы 11 детей из одной семьи, один ребенок умер

Tекст: Алексей Дегтярёв

Семья состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, причиной стали антисанитарные условия проживания, сообщает РЕН ТВ.

О состоянии остальных детей, доставленных в больницу, не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в городе Октябрьский в Башкирии погиб 11-летний мальчик при пожаре в двухэтажном частном доме.

В среду в Хабаровском крае ребенок оказался в больнице в тяжелом состоянии после отравления угарным газом при пожаре.

В июне в Тверской области из палаточного лагеря госпитализировали более 10 детей с признаками вирусного заболевания.