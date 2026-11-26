Рябков: Россия передала США и Украине подробное описание рамок решения конфликта

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, российская сторона в рамках состоявшегося раунда переговоров изложила подробную картину существующих проблем и возможных путей их решения, пишет «Интерфакс».

«Мы будем держаться тех рамок, которые есть, которые утверждены президентом, и в соответствии с имеющимися инструкциями будем отрабатывать, подкрепляя это все организационной базой, занимаясь конкретизацией наших подходов», – заявил Рябков.

В позиции Москвы нет ничего неожиданного, отметил дипломат. Замминистра подчеркнул, что Россия не может девальвировать собственную позицию пролиферацией предложений и ожидать от нее каждый раз нового слова было бы неправильно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил о готовности России продолжать переговоры по Украине в формате, прошедшем в Абу-Даби.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Во вторник Рябков обсудил с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем перспективы украинского урегулирования.