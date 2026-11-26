Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Взрывы повредили две АЗС и склад в Харькове и области
В Харькове и Харьковской области получили повреждения две АЗС и склад
В результате взрывов в Харькове и Харьковской области на востоке Украины получили повреждения две автозаправочные станции и складское помещение, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
Две АЗС получили повреждения в Харькове, а складское помещение пострадало в Лозовском районе Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на телеграм-канал чиновника.
Ночью на территории Харьковской области действовала воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава администрации региона Олег Синегубов сообщил о повреждении складских помещений и электросетей в Харьковской области.
Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ущербе автозаправочной станции.
Кроме того, железнодорожная инфраструктура и несколько АЗС региона также получили повреждения.