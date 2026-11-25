Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Песков назвал условие финализации мирных договоренностей по Украине
Песков: Для финализации соглашений нужен ответственный представитель Украины
Завершение мирных договоренностей по украинскому конфликту требует участия представителя Киева, готового взять на себя политическую ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Без кого-то, кто возьмет на себя политическую ответственность и будет представлять киевский режим, финализация договоренностей невозможна», – сказал Песков в интервью ИС «Вести».
Так он ответил на вопрос о возможности финализации мирных договоренностей без участия Владимира Зеленского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков отметил наличие почвы для терпеливого ведения переговоров по Украине.
В понедельник он анонсировал скорый раунд трехсторонних переговоров.
В прошлом месяце Кремль назвал важным присутствие легитимного представителя украинских властей на мирных переговорах.