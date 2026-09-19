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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 14:39 • Новости дня

    Президент Латвии признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад не успевает за развитием беспилотных технологий и в случае расширения конфликта не сможет отбивать российские атаки, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью газете The Guardian.

    Западные государства не успевают за стремительным развитием беспилотных технологий и могут столкнуться с трудностями в случае эскалации конфликта, передает Radio Sputnik.

    «Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от беспилотников, противоракетная оборона имеют серьезные проблемы. И давайте будем откровенны. Украина сталкивается с этим. Вся Европа и НАТО сталкиваются с этим», – отметил президент Латвии в интервью The Guardian.

    Политик подчеркнул, что в случае прямого столкновения с Россией применение даже небольшого количества ракет вызовет серьезные затруднения у многих западных государств. Он также добавил, что технологические изменения происходят настолько быстро, что нынешние усилия по подготовке к боевым действиям могут потерять актуальность уже к середине 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий латвийской армией Каспарс Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотников.

    Военный допустил вероятность внезапного вооруженного конфликта из-за значительного запаса дронов у Москвы.

    Позже премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной завода по производству беспилотных аппаратов.

    16 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию

    Iltalehti: Американские истребители F-35 перебрасывают в Финляндию

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    @ Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия досрочно получает американские истребители пятого поколения F-35, которые разместят на авиабазе в Лапландии для скорейшего ввода в строй, пишет Iltalehti.

    Американские истребители F-35 прибывают на базу ВВС Финляндии в Лапландии раньше запланированного срока, сообщает издание Iltalehti. «Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», – говорится в публикации.

    Командующий военно-воздушными силами Тимо Херранен отметил, что поставил задачу максимально ускорить процесс ввода новых самолетов в строй. Перегон боевых машин осуществляют летчики из США.

    Финские пилоты, которые прошли обучение на базе Эббинг в штате Арканзас, также возвращаются в Рованиеми. Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения F-35 у Lockheed Martin в 2021 году, а их поэтапное введение в эксплуатацию намечено на период с 2026 по 2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной финский летчик впервые совершил полет на истребителе F-35 в американском штате Арканзас.

    Ранее министерство обороны Финляндии одобрило закупку у США ракет средней дальности для этих самолетов. До этого в финском городе Ямся открылся завод по сборке передних частей фюзеляжей для американских истребителей.

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    16 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова рассказала о подготовке Североатлантического альянса к военно-политической изоляции российских портов, включая Петербург и Калининград.

    По словам Ждановой, на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе, передает ТАСС.

    «Если Черное море превратилось в полноценную арену силового противостояния, то на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области вкупе с планами военно-политической изоляции российских портов нашего северо-запада, включая Санкт-Петербург», – заявила дипломат на заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности.

    Жданова напомнила о недавних высказываниях главы МИД Польши Радослава Сикорского. Он призывал усилить военные учения вблизи российских границ. В связи с этим дипломат предложила польским коллегам объяснить соответствие подобных призывов принципам ответственного поведения.

    Ранее Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал нанести удары по этому российскому региону.

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов указал на отработку странами НАТО сценария изоляции эксклава в ходе военных тренировок.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО расширяется и распространяет влияние на новые регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    На заседании обсуждался проект новой Государственной программы вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса. Путин отметил, что эти документы станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружений для армии и других силовых структур страны, чтобы те «были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы».

    «Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент обратил внимание на заявления некоторых европейских лидеров о готовности к войне с Россией. По его мнению, таким образом политики пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике, хотя эта стратегия не приносит результата.

    Путин подчеркнул, что, вместо того чтобы услышать своих граждан, которые на выборах ясно показывают нежелание войны с Россией, эти лидеры продолжают нагнетать обстановку. Для этого, по его словам, используется ситуация на Украине, а самих украинцев превращают в пушечное мясо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций. Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений. Он также заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру.

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    16 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    У границ России замечены четыре самолета-разведчика НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сразу четыре разведывательных борта НАТО зафиксировали вблизи государственных границ России, включая полеты над Черным морем и вдоль финских рубежей.

    Четыре самолета-разведчика стран Североатлантического альянса зафиксировали у российских рубежей в среду, передает РИА «Новости». Полетные данные свидетельствуют об активности авиации НАТО над Черным морем и Восточной Европой.

    Американский борт Bombardier ARTEMIS II курсировал над черноморской акваторией от Румынии до Сочи почти семь часов. В этом же районе действовал британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, временно отключивший транспондер. Позже он переместился в воздушное пространство Польши.

    Британский самолет продолжил полет примерно в 40 километрах от белорусской границы, направляясь к Калининградской области. Северо-западнее Варшавы, в 100 километрах от российского региона, также находился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry ВВС США. Кроме того, вдоль северной границы России и Финляндии патрулировал шведский Gulfstream S102B Korpen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября два британских самолета-разведчика пролетели вдоль российских границ.

    В конце августа борт Североатлантического альянса Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над Эстонией и Латвией.

    Появление новейшего американского самолета РЭБ EA-37B Compass Call вблизи Калининградской области означает отработку прорыва зоны ограничения доступа.

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    16 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Канадский генерал назвал войной противостояние НАТО и России

    Канадский генерал Клэнси: НАТО уже воюет с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси выразил уверенность, что Североатлантический альянс уже находится в состоянии войны с Россией, но избегает открытого столкновения.

    Североатлантический альянс фактически уже вступил в конфронтацию с Москвой, однако избегает эскалации из-за собственной неподготовленности, заявил Клэнси, передает ТАСС. «Я считаю, что НАТО уже воюет с Россией. Просто альянс пока не хочет, чтобы эта война превратилась в открытый вооруженный конфликт, потому что не готов к этому. У НАТО нет наступательных возможностей, и ни один его член не хочет быть вовлечен в этот конфликт», – подчеркнул генерал.

    По словам военного, западные государства при оказании поддержки Киеву учитывают собственные национальные интересы. Они вынуждены балансировать между помощью Украине и необходимостью восстанавливать свой оборонный потенциал, а также поддерживать экономическую стабильность.

    Евросоюз и Канада не смогут заменить Соединенные Штаты в вопросе поставок оружия Киеву, добавил отставной генерал. Он отметил, что изменение отношений с Вашингтоном создало серьезные трудности для союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса альянса на милитаризацию Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вовлеченность государств Североатлантического альянса в боевые действия против Российской Федерации очевидным фактом.

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    16 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией

    МИД: НАТО переведет противостояние с Россией в горячую фазу к 2029-2030 годам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс готовится к прямому военному столкновению с Россией, для чего активно модернизирует инфраструктуру и наращивает силы на восточном фланге, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов, заявила Жданова на заседании Форума ОБСЕ, передает ТАСС. «В Европе не скрывают: модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией, которое планируется перевести в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, на восточном фланге Североатлантического альянса идет развертывание новых воинских соединений бригадного уровня. Кроме того, создаются структуры управления и склады техники для наращивания военного присутствия в регионе.

    Параллельно с этим модернизируется логистическая инфраструктура и упрощаются процедуры для перемещения военных контингентов через границы европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Ранее руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова отметила приближение военных расходов стран Евросоюза к уровню перед Второй мировой войной.

    А военный эксперт Алексей Леонков объяснил планы Североатлантического альянса по переводу ряда гражданских предприятий на военные рельсы к 2030 году.

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    16 сентября 2026, 23:25 • Новости дня
    Рютте заявил об «ошеломляющих» взносах Канады и стран ЕС в НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Соединенное Королевство и встретился с премьер-министром Энди Бернемом, поблагодарив страну за роль ведущей силы в НАТО.

    В ходе визита Рютте выступил с ежегодной лекцией в Фонде Дитчли в Оксфордшире.

    «Чтобы оставаться трансатлантическим альянсом, НАТО становится все более европейским. НАТО с Европой и Канадой, тратящими больше, производящими больше и делающими больше для своей безопасности. В этом идея НАТО 3.0», – приводит его слова пресс-служба альянса.

    Рютте указал на то, что совокупные допинвестиции в НАТО от стран-членов из ЕС и Канады за 2025-2026 годы составят 258 млрд долларов.

    «Это четверть триллиона долларов дополнительных инвестиций, ошеломляющая сумма», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что в 2025 году европейские союзники и Канада увеличили оборонные расходы почти на 20% в сравнении с предыдущим годом. Рютте отметил, что эти участники альянса на стадии выравнивания военных трат с показателями США.

    Также Рютте традиционно высказался об угрозе со стороны России, отметив усилия Британии, которая оказывает «противодействие опасной и безрассудной кампании России против нас».

    «НАТО не будет запугана враждебной кампанией России... их действия лишь заставят нас сделать больше для Украины», – заверил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам. В Крыму сравнили заявления генсека НАТО со стуком дятла после очередного призыва Рютте к странам альянса усилить военную помощь Киеву.



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    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

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    18 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал западные страны к дружественным отношениям, предупредив о неизбежности ответных мер в противном случае.

    Глава государства выступил с призывом к мирному сосуществованию на заседании военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости». По словам президента, отсутствие конструктивного диалога вынудит российскую сторону принимать ответные меры.

    «Так и хочется им сказать: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать». Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет», – подчеркнул Путин.

    В июне президент России призвал недругов отказаться от конфронтации.

    В январе глава государства заявил о готовности восстановить отношения с европейскими странами.

    Осенью прошлого года российский лидер предложил западным политикам выстраивать конструктивные связи.

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    17 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Лавров: Запад активно готовится к войне против России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства ведут активную подготовку к вооруженному противостоянию с Россией, искусственно создавая миф о существующей «российской угрозе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Выступая на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о целенаправленном нагнетании антироссийских настроений, передает ТАСС.

    «Сегодня правящие круги элиты большинства стран Запада насаждают миф об угрозе, которая исходит от России, готовятся активно к войне против нашей страны и осуждают нас, в том числе за то, что мы подрываем европейские ценности», – заявил глава дипломатического ведомства.

    По словам руководителя министерства, под так называемыми европейскими ценностями скрывается готовность вновь оказывать поддержку нацизму. Министр пояснил, что речь идет об одобрении тех сил, которые на практике реализуют нацистскую идеологию, вводя запреты на язык, культуру и образование.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил об открытом возрождении нацистских идей западными государствами.

    Лавров заявил, что противники России всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на нашу страну. Он отметил, что европейские лидеры открыто говорят о серьезной подготовке к вооруженному конфликту.

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    17 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Лавров заявил о метастазах нацизма в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе, приведя в пример Германию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов отметил распространение нацизма в европейских странах, передает ТАСС.

    «То, что, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже видны и в самой Европе, в том числе в Германии, это, конечно, очень серьезный звонок», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, руководитель МИД подчеркнул готовность государства противостоять возникающим угрозам. По его словам, страна обладает всеми необходимыми ресурсами для адекватного ответа на внешние вызовы своей безопасности и обеспечения благополучия граждан.

    Ранее Лавров назвал искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения украинского конфликта.

    До этого министр заявил об открытой поддержке военных преступников бывшими западными союзниками.

    Также Лавров заявил, что под руководством Берлина в Европе создается новое движение в поддержку радикальной идеологии.

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    18 сентября 2026, 05:59 • Новости дня
    Фицо заявил о поиске НАТО предлога для конфликта с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможного поиска предлога для масштабного военного столкновения между НАТО и Россией.

    «У меня большие опасения, что уже идет только поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией», – написал словацкий премьер в социальных сетях.

    Политик рассказал о предстоящем визите на Украину 18 сентября, где соберется ряд европейских премьеров. По его словам, конфликт вышел из-под контроля, а сильные милитаристские заявления в Европе вызывают у него серьезное беспокойство, передает ТАСС.

    Фицо отметил, что бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы формируется в интересах оружейных компаний, и подчеркнул важность разговоров о мире, так как ситуация сейчас крайне напряженная и грозит всеевропейским военным столкновением.

    Глава правительства добавил, что Словакия ценит членство в НАТО, но сделает все возможное, чтобы страна не была втянута в конфликт из-за пятой статьи договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией. замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой. Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией.

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    17 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик совершил полет у границ Калининградской области

    Разведывательный борт США пролетел над Польшей вблизи российской границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в четверг утром начал полет вокруг Калининградской области, следует из полетных данных.

    Утром в четверг около 8:40 по московскому времени борт вылетел из аэропорта румынского города Констанца, передает РИА «Новости». Достигнув Калининградской области, воздушное судно сделало первый круг над Польшей.

    Днем ранее этот же самолет проводил разведку над акваторией Черного моря. Маршрут полета проходил вдоль южных территорий России, включая Крымский полуостров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне у российских рубежей зафиксировали сразу четыре разведывательных борта НАТО.

    В июле самолет разведки Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил длительный полет вблизи Калининградской области.

    Месяцем ранее аналогичный американский борт прошел над нейтральными водами Черного моря вдоль территории Крыма.

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    18 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд

    Вооруженные силы ФРГ и Швеции начали операцию НАТО по обороне Готланда

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения вооруженных сил Германии и Швеции начали совместную операцию НАТО по усилению обороны острова Готланд, предполагающую переброску систем противовоздушной обороны.

    Операция включает в себя быструю переброску военных систем на остров транспортным судном в сопровождении немецких и шведских военных кораблей и истребителей, передает ТАСС со ссылкой на шведский канал SVT.

    На борту транспортных судов находятся средства противовоздушной обороны. Представитель оперативного командования шведских вооруженных сил Манне Фагерстрем отметил, что маневры не являются обычными учениями и проводятся в реальных условиях, а обеспечение защиты транспорта осуществляется боевым оружием.

    По его словам, порт столицы острова Висбю будет находиться под постоянной охраной шведских и немецких военнослужащих. Параллельно с военными маневрами местная полиция проведет собственную операцию, в рамках которой беспилотные летательные аппараты в течение недели будут патрулировать всю территорию Готланда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО.

    В январе руководство Североатлантического альянса объявило о предстоящих тренировках в Арктике.

    Осенью прошлого года масштабные военно-морские маневры блока стартовали в территориальных водах Литвы.

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    19 сентября 2026, 02:39 • Новости дня
    МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике

    Глава департамента МИД Масленников: НАТО наращивает присутствие в Арктике

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО стремительно наращивает военное присутствие и интенсивность учений в Арктике, заявил директор департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

    «В последнее время государства-члены НАТО немотивированно и стремительно наращивают военное присутствие и интенсивность учений в высоких широтах», – сказал Масленников.

    Масленников напомнил, что в феврале альянс запустил миссию «Арктический часовой», под эгиду которой перевели коалиционные тренировочные мероприятия на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    Дипломат также рассказал, что с 22 августа по 3 сентября в Исландии под руководством США прошли учения «Северный викинг». По его словам, они отвечают задаче НАТО по превращению Арктики в зону геополитической конфронтации с Россией и ее партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко назвал недавние учения НАТО в Арктике прямой подготовкой к вооруженному столкновению с Россией.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее обвинил альянс в стремлении превратить Арктику в зону военного противостояния.

    Командование НАТО при этом расширило задачи авиационной миссии в Исландии, превратив обычное воздушное патрулирование в комплексную систему противоракетной обороны.

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    Москва получила повод разместить «Орешник» рядом с Японией

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    Закон об «адских санкциях» вызовет ненависть к США во всем мире

    Президент США Дональд Трамп подписал масштабный пакет ограничений в отношении Ирана и России. Самый резонансный пункт документа позволяет накладывать пошлины в размере до 100% на товары из крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа. Как говорят эксперты, эти меры рикошетом задевают ближайших союзников США и повышают риск обрушения американской финансовой системы. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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