    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы
    Лукьянов: Варданян может стать объектом сделки Баку и Вашингтона
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Хорватия отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    6 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 14:47 • Новости дня

    В Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО

    Шведские военные отработали подготовку к маневрам НАТО в марте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере Швеции около 4 тыс. военных проходят подготовку к международным учениям НАТО Cold Response 26, которые состоятся в марте сразу в трёх странах.

    Шведские военные проводят одни из ключевых учений года на севере страны в преддверии масштабных маневров НАТО Cold Response, передает РИА «Новости».

    В сообщении вооруженных сил Швеции отмечается: «Сухопутные силы в настоящее время проводят одно из важнейших учений года на севере Швеции. В ходе учения Vintersol 2026 шведские подразделения из бригады “Скараборг” готовятся к участию в крупномасштабных международных учениях Cold Response».

    По информации шведских военных, к подготовительным тренировкам привлечены около 4 тысяч человек. Основные мероприятия проходят в районе города Буден на севере Швеции.

    Сами маневры НАТО Cold Response 26, к которым готовятся шведские военные, состоятся с 9 по 22 марта на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. В них планируется участие порядка 25 тысяч военнослужащих из стран альянса, в том числе около 3 тысяч солдат из США.

    Ранее шведские власти объявили о планах подключить свои ВВС к патрулированию восточных рубежей НАТО. А накануне стало известно, что истребители стран НАТО начали тренировочные полеты в небе над Эстонией.

    Газета ВЗГЛЯД оценила, как Россия готова ответить на военную угрозу со стороны Финляндии и Швеции.


    14 февраля 2026, 19:10 • Новости дня
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов

    Military Watch Magazine заявил о превосходстве Су-57 над конкурентами

    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35, пишет Military Watch Magazine.

    Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западные аналоги по ряду ключевых характеристик, передает Military Watch Magazine.

    В публикации подчеркивается: «Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства».

    Журнал отмечает, что Су-57 прошел гораздо более интен, сивные испытания в сложных условиях, в том числе неоднократно применялся в реальных боевых действиях, передает РИА «Новости». По мнению издания, это выделяет его на фоне других истребителей пятого поколения, которые не имеют аналогичного опыта эксплуатации.

    Су-57 способен решать широкий спектр боевых задач: поражать воздушные, наземные и морские цели, работать круглосуточно, включая сложные метеоусловия и условия радиоэлектронного противодействия. Самолет отличается малой заметностью и высокой эффективностью даже в условиях современных систем

    ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как становится лучше истребитель Су-57.

    В феврале концерн Ростех отправил в войска очередную партию истребителей Су-57 с обновленным вооружением.

    Между тем Су-57Э вызвал значительный интерес у стран Ближнего Востока.

    Комментарии (45)
    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (17)
    15 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel.

    Украинская ракета «Фламинго» оказалась неудачным проектом на фоне ударов российских войск и внутренних проблем на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel. В публикации отмечается: «Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям».

    Военный аналитик Густав Грессель рассказал, что зимой на западе Украины были поражены несколько объектов, о которых киевские власти предпочли не распространяться. По мнению издания, подобная скрытность говорит о поражении именно военных предприятий. Еще один эксперт Фабиан Хоффман считает, что «Фламинго» – лишь часть целого ряда украинских амбициозных, но несостоявшихся проектов, причина в которых – технологическая отсталость и глубокая коррумпированность оборонного сектора Киева.

    Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что производственная линия «Фламинго» была уничтожена ракетным ударом. Газета Wall Street Journal также сообщала, что Украина не располагает ресурсами для выпуска достаточного числа этих ракет, а новое оружие не способно изменить ситуацию на фронте, как и поставки ранее переданного Киеву вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности покинули зал во время дискуссии с Владимиром Зеленским. Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго».

    Комментарии (13)
    14 февраля 2026, 18:09 • Новости дня
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой

    Генсек НАТО Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном

    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рютте поделился историей о встрече с украинским псом-талисманом и процитировал его «послание».

    Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте рассказал о своей встрече с украинским псом Патроном на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    По словам генсека, он посмотрел псу в глаза, и тот якобы «сказал», что «мы никогда не сдадимся».

    Конференция проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на этом мероприятии выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам совет для обретения уверенности, призвав их по утрам рычать как львы. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что попытался следовать этому совету, но не согрелся.

    В субботу генсек НАТО Марк Рютте выступил против передачи Украине военной помощи без согласования с Киевом, исключительно ради фото.

    Комментарии (25)
    15 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях, нанеся значительный урон подразделениям ВСУ и освободив ряд населенных пунктов, сообщило Миниобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ в районах Мирополья и Мельи Сумской области, сообщает Минобороны России. В Харьковской области была атакована механизированная бригада, центр сил спецопераций ВСУ и националистический отряд «Кракен», в результате чего потери противника составили более 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены два склада материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде населённых пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник лишился до 160 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, 16 автомобилей и американской самоходной установки «Paladin», а также пяти складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки войск также улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в этом направлении достигли 130 военных, уничтожены бронетехника польского и американского производства, а также несколько складов боеприпасов, материальных средств и топлива.

    Войска «Центр» улучшили тактическое положение, атаковав живую силу и технику многочисленных подразделений ВСУ, включая механизированные, егерские, аэромобильные бригады, штурмовые полки, морскую пехоту и спецназ, в районах Донецкой и Днепропетровской областей. Потери противника составили более 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны и освободила населённый пункт Цветковое в Запорожской области. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, бронетехнику, автомобили, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. В свою очередь, подразделения «Днепр» освободили три населённых пункта Запорожской области, а также нанесли поражение в районах Орехова, Солнечного и Садового, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по транспортной инфраструктуре, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранным наёмникам в 147 районах. Противовоздушная оборона сбила 222 беспилотника самолётного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, более 114 тыс. беспилотников, 650 зенитных комплексов, около 28 тыс. танков и других бронемашин, а также более 33 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, сообщает Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. В состав освобожденных территорий вошли Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    Комментарии (6)
    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    Комментарии (7)
    16 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявил, что страна будет технически готова к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

    По его словам, все основные элементы перевооружения, такие как новые танки и артиллерийские системы, поступят в распоряжение армии в течение 2028 года, передает РИА «Новости».

    Также Тейнман в эфире радиостанции BNR отметил, что к этому сроку Нидерланды получат дополнительные многоцелевые корабли и истребители F-35.

    Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, которая во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (5)
    14 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 12:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об освобождении четырех населенных пунктов Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате продвижения российских подразделений в Запорожской области освобождены четыре населенных пункта, включая Цветковое, Запасное, Магдалиновку и Приморское, сообщает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление на территории Запорожской области, передает Минобороны в MAX. В частности, российские силы взяли под контроль населенный пункт Цветковое.

    Также отмечается, что бойцы группировки «Днепр» провели активные и решительные действия, в результате которых были освобождены еще три населенных пункта в Запорожской области: Запасное, Магдалиновка и Приморское .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Российские подразделения освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» Рютте

    Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» генсека НАТО Рютте

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова резко отреагировала на слова Марка Рютте о потерях России, назвав его заявления дезинформацией и информационной войной.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала слова генсека НАТО Марка Рютте, передает ТАСС.

    По ее словам, заявления Рютте о якобы «65 тыс. потерь» России в декабре и январе в ходе спецоперации на Украине являются примером дезинформации и информационной войны.

    Захарова в комментарии газете «Комсомольская правда» заявила: «Врут – не то слово. Дезинформация и информационная война. Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды».

    Она подчеркнула, что подобные заявления со стороны западных политиков вводят в заблуждение общественность и подрывают доверие к международному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал позором заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш стал проводником западной пропаганды, выступая против самоопределения этих регионов.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 17:17 • Новости дня
    В Мюнхене началась массовая акция против конференции по безопасности

    В Мюнхене началась многотысячная акция против конференции по безопасности

    В Мюнхене началась массовая акция против конференции по безопасности
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Мюнхена стартовала массовая демонстрация против Мюнхенской конференции по безопасности и НАТО, собравшая более 4 тыс. участников с антивоенными лозунгами.

    В Мюнхене стартовала масштабная акция протеста против проводимой в городе Мюнхенской конференции по безопасности и политики НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Демонстранты выступают за мирные переговоры и требуют прекратить поставки вооружений на Украину, а также против выступают против передачи оружия Израилю.

    Организаторы, представляющие «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО», заявляют, что западные правительства провоцируют гонку вооружений, оправдываясь заявлениями о возможном нападении России на НАТО.

    В анонсе акции они заявили: «Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, оправдывается оргия перевооружения». Они также призывают остановить «военную истерию» и не распространять ложные сообщения о диверсиях и полетах БПЛА.

    Акция началась на площади Карлсплац и затем шествием двинулась в сторону оцепленного района вокруг конференц-центра. По оценкам полиции и организаторов, в протесте участвуют более четырех тысяч человек. Протестующие принесли флаги России и Германии, флаги Палестины, а также плакаты с призывами к миру и прекращению военных поставок.

    Участники демонстрации планируют устроить символическое «окружение» места проведения конференции. Для обеспечения порядка власти Мюнхена привлекли до 5 тыс. сотрудников полиции, включая представителей других федеральных земель и Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мюнхенская речь Марко Рубио вызвала разочарование у части европейских дипломатов из-за ориентации на американскую аудиторию и недостаточной поддержки союзников.

    Как заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до конфликта на Украине.

    Между тем американист Рафаэль Ордуханян объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Сикорский потребовал повысить роль Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа несет основную финансовую нагрузку по поддержке Киева и заслуживает большего влияния на переговорный процесс по Украине.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США больше не должны автоматически играть ведущую роль в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский отметил, что Соединенные Штаты ранее были ключевым партнером в военной поддержке Киева, но сейчас американская помощь стала минимальной.

    Министр подчеркнул: «Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю». Он добавил, что Европа покупает оружие у США, чтобы передать его Украине, но новые поставки не утверждаются Конгрессом.

    По словам Сикорского, если Европа берет на себя основную финансовую нагрузку, то она заслуживает полноценного места за столом переговоров.

    Ранее в ходе конференции глава МИД Китая Ван И также отмечал, что Европа не должна оставаться сторонним наблюдателем при урегулировании конфликта.

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявлял о планах продолжать поиск решений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Германия и Норвегия направили совместные усилия на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.

    Польские власти выделят до конца 2025 года 100 млн долларов на эту программу, предусматривающую закупки американского оружия за счет средств стран Евросоюза. Евросоюз должен быть готов помогать Украине военными ресурсами три года.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 16:22 • Новости дня
    Силовики сообщили о гибели военных ВСУ от холода под Новопавловкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских военных, оставшись без эвакуации и поддержки, погибла от холода в районе Новопавловки на стыке ДНР и Днепропетровской области.

    Украинские военнослужащие из подразделения ВСУ оказались изолированы в районе Новопавловки, где укрывались в подвалах, ожидая эвакуации, передает РИА «Новости»

    Представитель силовых структур рассказал: «Остатки подразделения ВСУ, оставленные без поддержки и связи, прятались по подвалам в районе Новопавловки, надеясь на вывоз с позиций. Эвакуация так и не пришла, и они попросту замерзли насмерть – не получив ни помощи, ни снабжения».

    По словам источника, погибшие могли быть военнослужащими 425-го элитного штурмового полка ВСУ «Скала».

    Собеседник добавил, что командование не предприняло реальных попыток вывести бойцов из опасной зоны. Украинские военные остались без тепла, продовольствия и боеприпасов, оказавшись полностью отрезанными от снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильные морозы стали оказывать серьезное влияние на ход боевых действий в рамках спецоперации.

    Российские силовики нашли тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, на позициях западнее Лимана. Офис Зеленского пытается переложить вину за потерю городов в Донбассе на командиров ВСУ, открывая уголовные дела и запугивая военных.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 19:21 • Новости дня
    Стубб заявил о планах Финляндии создать сильнейшие арктические силы

    Стубб: Финляндия пытается создать самые сильные в НАТО арктические силы

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб рассказал о стремлении страны усилить арктическое военное присутствие в рамках альянса.

    Финляндия пытается создать самые сильные арктические силы в НАТО, чтобы предотвратить возможную угрозу со стороны России, заявил президент страны Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, создание мощных арктических подразделений рассматривается как элемент защиты от гипотетической угрозы со стороны России. Стубб подчеркнул, что Финляндия делает ставку на военное укрепление с учетом особенностей арктического региона.

    Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для соседей, а также обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.

    Москва выражала обеспокоенность расширением военного присутствия альянса и отмечала, что не оставит без ответа действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.

    В Кремле подчеркивали, что Россия не планирует агрессивных шагов, но внимательно следит за развитием ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что власти Норвегии занимаются судорожными военными приготовлениями под надуманным предлогом «российской угрозы».

    Российское посольство в Дании заявило, что усиление военного присутствия НАТО в Арктике может существенно изменить ситуацию в регионе.

    Власти Швеции сообщили, что шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии в рамках миссии НАТО «Арктический часовой».

    Комментарии (0)
    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

    Масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве внезапно оказались под угрозой. Выяснилось, что немцы – несмотря на всю пропаганду, финансовые бонусы и обещания комфорта – отказываются служить в Литве. Судя по всему, утверждениями о скором «российском вторжении» в Прибалтику Запад напугал прежде всего собственных военнослужащих. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
