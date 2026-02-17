В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
В Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО
Шведские военные отработали подготовку к маневрам НАТО в марте
На севере Швеции около 4 тыс. военных проходят подготовку к международным учениям НАТО Cold Response 26, которые состоятся в марте сразу в трёх странах.
Шведские военные проводят одни из ключевых учений года на севере страны в преддверии масштабных маневров НАТО Cold Response, передает РИА «Новости».
В сообщении вооруженных сил Швеции отмечается: «Сухопутные силы в настоящее время проводят одно из важнейших учений года на севере Швеции. В ходе учения Vintersol 2026 шведские подразделения из бригады “Скараборг” готовятся к участию в крупномасштабных международных учениях Cold Response».
По информации шведских военных, к подготовительным тренировкам привлечены около 4 тысяч человек. Основные мероприятия проходят в районе города Буден на севере Швеции.
Сами маневры НАТО Cold Response 26, к которым готовятся шведские военные, состоятся с 9 по 22 марта на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. В них планируется участие порядка 25 тысяч военнослужащих из стран альянса, в том числе около 3 тысяч солдат из США.
Ранее шведские власти объявили о планах подключить свои ВВС к патрулированию восточных рубежей НАТО. А накануне стало известно, что истребители стран НАТО начали тренировочные полеты в небе над Эстонией.
