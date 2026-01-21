Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Депутат Рады признался, что «рычание» по совету МВФ не помогло согреться
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, что попытался следовать совету главы МВФ Кристалины Георгиевой «рычать как лев», но не согрелся.
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев из партии «Слуга народа» сообщил, что последовал совету «рычать по утрам» директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, передает ТАСС.
«Пытался рычать как лев. Помогло не очень», – отметил депутат.
Он добавил, что в Верховной раде есть вода, но отсутствует отопление, и шутливо подчеркнул, что рычание не помогло согреться.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам по утрам «рычать, как львы» для обретения уверенности.
В украинском парламенте одновременно прекратили работу системы электроснабжения, отопления и водоснабжения.