В Польше Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы

Партия «Право и справедливость» обвинила Зеленского в поддержке Тшасковского на выборах в Польше

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам представителей ПиС, Зеленский открыто поддержал кандидата от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, что вызвало недовольство у оппозиции, сообщает ТАСС.

В своем интервью местным изданиям Зеленский посоветовал кандидату от ПиС Каролю Навроцкому «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках», так как Навроцкий заявлял, что не видит Украину в НАТО и ЕС.

Экс-премьер и депутат ПиС Матеуш Моравецкий отметил, что Зеленский «совершил большую ошибку», поддержав Тшасковского и высказавшись о Навроцком. Моравецкий заявил: «Пусть он занимается делами Украины, а президента мы выберем сами».

Бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек также раскритиковал Зеленского, призвав его извиниться за слова в адрес Навроцкого. Чарнек написал на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мальчик, о чем ты говоришь? Разве ты не помнишь? Не было и не будет украинской армии без Европы, особенно Польши, без нашей помощи вам. Остынь и извинись также перед украинским народом, потому что ты вредишь ему, агитируя за неудачника Тшасковского».

Выборы президента Польши пройдут в 2025 году. Две ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов, отмечалось, что они могут не понравится Украине.