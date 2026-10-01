Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.0 комментариев
Скворцова сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии
ФМБА: Отечественная вакцина от аллергии «Аллергарда» выйдет в оборот в октябре
Российская вакцина от аллергии «Аллергарда» выйдет в гражданский оборот уже в октябре, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Отечественный препарат для борьбы с аллергическим риноконъюнктивитом станет доступен пациентам уже в текущем месяце, передает РИА «Новости».
Накануне Министерство здравоохранения успешно завершило процедуру регистрации новой аллерговакцины. Средство предназначено как для профилактики, так и для терапевтического лечения аллергических реакций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство здравоохранения официально одобрило применение этого отечественного препарата.
По результатам исследований данная вакцина снижает проявления аллергических реакций в семь раз.