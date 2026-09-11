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Минздрав отчитался о закупке вакцины от гриппа
Мурашко сообщил о закупке свыше 56 млн доз вакцины от гриппа
Поставки вакцин от гриппа в регионы уже активно идут, за счет федерального бюджета закуплено свыше 56 млн доз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Поставки вакцин от гриппа в российские регионы уже активно осуществляются, передает ТАСС. За счет средств федерального бюджета приобретено свыше 56 млн доз препарата.
«Сегодня идут активные поставки вакцин для профилактики гриппа в регионы в рамках национального календаря прививок. Всего мы за счет средств федерального бюджета закупили более 56 млн доз вакцин. Дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава ведомства сообщил об этом в ходе заседания оперативного штаба министерства. Мероприятие с участием представителей субъектов страны было посвящено вопросам подготовки к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2026–2027 годов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о полной замене состава вакцин от гриппа в предстоящем сезоне.
Руководитель ведомства предупредила граждан о риске распространения гонконгского и свиного штаммов.
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