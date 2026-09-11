Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?3 комментария
В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль молодежи
Масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге, он объединил 10 тыс. участников из 191 страны для совместного создания проектов и развития международных связей.
В Екатеринбурге 11 сентября стартует Международный фестиваль молодежи – 2026. Мероприятие соберет 10 тыс. человек из 191 страны, включая 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных граждан. Среди приглашенных – 1 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Фестиваль, проходящий под девизом «Следуй за мечтой», продлится до 17 сентября.
«Мы собираем думающих людей со всего мира, молодежь, которая размышляет о своем настоящем и будущем, о том, какой мир она строит. Здесь наши участники создают проекты, заводят международные контакты, формируют команды. Наша задача – обеспечить условия для коммуникации и сделать так, чтобы им было интересно. К нам приезжают творческие люди, ученые, молодые госслужащие, блогеры, представители СМИ, креативных индустрий со всего мира. Екатеринбург на время фестиваля становится действительно столицей молодежи мира», – заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
В этом году организаторы получили свыше 113 тыс. заявок. Впервые число желающих из-за рубежа превысило количество заявок от россиян на 32 тыс. Участники из 47 стран уже прибыли в Екатеринбург, включая представителей США, Канады, Франции, Бразилии и Индонезии.
Программа фестиваля включает культурные, спортивные и образовательные треки, а также выставку на площади 30 тыс. квадратных метров. Церемонии открытия и закрытия пройдут 13 и 16 сентября, где выступят артисты разных поколений, включая участников фестиваля 1980 года.