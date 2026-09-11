Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?3 комментария
Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью исключила возможность немедленной конфискации российских активов для оказания дальнейшей финансовой поддержки Киеву.
По словам Пинью, руководство Европейского союза пока не планирует изымать замороженные средства РФ. Брюссель намерен продолжать финансирование соседней страны без использования этих резервов, передает ТАСС.
«Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения», – подчеркнула представитель европейского ведомства на брифинге.
Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.
Ранее западные политики разработали план передачи этих заблокированных средств в новую структуру Евросоюза.
В конце августа власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.