Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Бельгия сохранила позицию против использования замороженных российских активов
Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление со стороны ряда стран Евросоюза.
Позиция Бельгии относительно использования замороженных активов России осталась прежней, передает РИА «Новости».
Министр иностранных дел королевства Максим Прево подчеркнул, что риски, связанные с возможным изъятием средств, никуда не исчезли. Это заявление прозвучало на фоне обращений ряда стран Евросоюза к Еврокомиссии с просьбой возобновить работу по изъятию российских денег для финансирования Украины.
В декабре 2025 года лидеры стран ЕС приняли решение о привлечении займов на финансовых рынках для поддержки Киева. Этот вариант был выбран вместо предложенной ранее конфискации российских суверенных активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен тогда заблокировал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
«Позиция Бельгии хорошо известна и остается неизменной. Она не изменилась с прошлого года. В частности, риски, связанные с использованием этих активов, никуда чудесным образом не исчезли», – рассказал глава МИД Бельгии журналистам.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили почти половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Из них более 200 млрд евро находятся в Европе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. В Москве неоднократно называли такие действия воровством.
Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва даст симметричный ответ в случае конфискации средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.
В декабре прошлого года Бельгия официально отвергла предложение европейских властей о кредитной поддержке Киева за счет этих средств.
План Евросоюза по изъятию резервов провалился из-за жесткой позиции бельгийского премьер-министра Барта де Вевера.