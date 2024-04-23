Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.5 комментариев
В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению ядерных сил в Польше
У НАТО нет никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и их размещению в Польше, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Отвечая на вопрос польских журналистов об идее размещения американских ядерных сил в Польше, он подчеркнул, что «у НАТО нет никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», передает ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. Германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что таким образом Польша пытается решить вопрос престижа и повысить свою значимость в НАТО.