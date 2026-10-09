  • Новость часаСовбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    9 октября 2026, 05:47 • Новости дня

    Евкуров: Российские войска отказались от условностей при подготовке бойцов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил об отказе российских войск от условностей мирного времени для более быстрой подготовки бойцов специальной военной операции.

    Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции отказались от требований, которые мешают командирам оперативно готовить солдат, передает ТАСС.

    «Благодаря вниманию к этому министра обороны РФ, мы меняли программы несколько раз в сторону увеличения сроков подготовки, понимая, что это необходимо. А еще ушли от мирного времени в плане наставлений, курсов, требований безопасности и т. д. и перешли к реальности. Отошли от требований, которые мешают командиру быстро готовить солдат, отказались от всех условностей и создали благоприятные условия для командира», – заявил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной.

    На прошлой неделе он сообщил число военных с опытом спецоперации на Украине на учениях «Центр-2026». Летом Евкуров доложил о совершенствовании новаторской деятельности в войсках.

    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

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    8 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

    Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Сёгэй» класса «Тайгэй» спущена на воду на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

    Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

    Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

    В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

    В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Евкуров рассказал о нейтрализации украинской авиации в первые дни спецоперации

    Евкуров: Россия нейтрализовала украинскую авиацию в первые дни СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска полностью исключили применение авиации противника в первые дни специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «В начале СВО мы не вели классическую войну. Средства поражения и непосредственно сам бой, применение на тактическом уровне – все было сделано таким образом, чтобы исключить потери и ущерб населению», – заявил Евкуров, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская армия полностью исключила авиацию противника в первые дни спецоперации, и у Киева она так и не появилась. Об этом замминистра рассказал в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации ВСУ.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Черниговской области.

    В прошлом месяце Польша поднимала в небо авиацию из-за якобы действий России на Украине.

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    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне»: На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали о сложностях ВСУ на передовой в Сумской области.

    «На передовых позициях ВСУ испытывают большие сложности с ротацией и снабжением. Из прибывших ранее на позиции боевиков выжило около 25%, эвакуация убитых также не проводится», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись в посадках в районе Кияницы и Хотени. Общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе штурм-группы ведут стрелковые бои в лесном массиве возле населенного пункта Коренек.

    В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» ударили по цехам сборки и хранения БПЛА в районе населенных пунктов Чернигов, Семеновка и Пекуровка, а также по позициям 105 пого ГПСУ в районе Горска.

    На Харьковском направлении противник перебрасывает резервы из тыловых районов и учебных центров, пытаясь удержаться против натиска ВС России.

    На Липцовском направлении ожесточенные бои идут в районе Токаревки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» крушат окруженные силы ВСУ в Волчанском котле.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база колумбийских наемников уничтожена под Харьковом. Марочко рассказал, как ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области. ВС России начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области.


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    8 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Евкуров: Множество стран выразили интерес к покупке российской военной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие страны, в том числе ЮАР, интересуются приобретением российской военной техники и технологий, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Многие страны интересуются возможностью закупки нашей техники, приобретения наших технологий. В этом плане – да, мы активно работаем. Это открытая тема, здесь никакой тайны нет. В том числе и с Южно-Африканской Республикой», – сказал Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

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    8 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе логистическому центру и подстанциям электросетей, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России применили ударные беспилотники «Герань» для поражения целей в глубине территории Украины. Среди уничтоженных объектов – здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этих стратегически важных объектов, используемых в интересах украинских войск, существенно снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине сообщили о массированном ударе по производствам ракет и дронов.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вооруженных сил России возмездием за украинские удары.

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    8 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Минобороны объяснило важность освобождения Аннополья в Харьковской области

    Минобороны: Взятие Аннополья обеспечит контроль трассы Старый Салтов-Подсреднее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взятие населенного пункта Аннополье в Харьковской области даст возможность российской группировке войск «Север» контролировать важную трассу и усложнит снабжение украинской армии, сообщили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, освобождение села Аннополье позволит российским силам контролировать трассу Старый Салтов – Подсреднее и нарушит линии снабжения украинских войск, передает РИА «Новости».

    «Взятие под контроль населенного пункта Аннополье Харьковской области позволит подразделениям группировки войск «Север» контролировать трассу Старый Салтов-Подсреднее, что существенно затруднит логистику ВСУ на данном участке фронта», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что группировка «Север» продолжает расширять полосу безопасности вдоль границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Войска каждый день продвигаются вперед и оттесняют противника, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска освободили харьковское Аннополье.

    В среду Вооруженные силы России начали бои за три села при расширении зоны контроля в регионе.

    В прошлом месяце военкор Александр Коц объяснил важность взятия под контроль населенного пункта Хрипуны.

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    8 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Рособоронэкспорт вывел на международный рынок боевого робота «Нерехта-Э»

    Россия вывела на мировой оружейный рынок боевого робота «Нерехта-Э»

    Tекст: Мария Иванова

    Многофункциональный наземный робототехнический комплекс «Нерехта-Э», способный выполнять боевые, разведывательные и транспортные задачи, впервые предложен иностранным заказчикам.

    Наземный боевой робот «Нерехта-Э», разработанный и произведенный заводом имени Дегтярева, выведен на внешний рынок вооружений. Комплекс предназначен для повышения эффективности задач и снижения потерь личного состава в полевых и городских условиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособоронэкспорт.

    «Комплекс «Нерехта-Э» – первый российский наземный боевой робот, прошедший полноценные государственные испытания. Он создан с учетом современной концепции боевых действий, предполагающей снижение рисков для операторов, сетецентричность и применение искусственного интеллекта», – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

    Аппарат построен на бронированной гусеничной платформе с гибридной силовой установкой, позволяющей развивать скорость до 20 км в час. При использовании электродвигателя машина остается бесшумной и обладает сниженной заметностью для тепловизоров. Время непрерывной работы в движении составляет четыре часа, а в режиме наблюдения – до 20 часов.

    В зависимости от тактической необходимости комплекс может транспортировать до одной тонны грузов и оснащаться различными боевыми модулями. Вооружение аппарата позволяет поражать бронетехнику, живую силу, объекты ПВО и воздушные цели противника при помощи управляемых ракет «Корнет» и «Булат», пулемета «Корд» и автоматического гранатомета АГ-30М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские специалисты создали управляемого со смартфона боевого робота.

    В июле стало известно, что Франция готовит боевых роботов для возможной войны с Россией.

    Весной эксперты назвали несбыточными мечты украинского командования о замене пехоты роботизированными комплексами.

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    8 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    ICAN: Ракетные испытания Франции подрывают всеобщую безопасность

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракетные испытания, проводимые Францией, подрывают всеобщую безопасность и являются шагом к эскалации, заявили в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

    «ICAN осуждает ракетные испытания, проводимые любым государством, обладающим ядерным оружием. Подобные испытания – это часть спирали эскалации, которую раскручивают все ядерные державы», – цитирует РИА «Новости» координатора ICAN Флориана Эбленкампа.

    По его словам, скрытые и явные ядерные угрозы стали нормой, ставя под угрозу безопасность каждого человека.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео тестового пуска баллистической ракеты M51.3, назвав испытания «громким и четким посланием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль призвал Францию решать проблемы диалогом вместо пусков ракет.

    Во вторник эксперт отметил, что испытанием новой ракеты Франция прорекламировала Евросоюзу свой «ядерный зонтик».

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    8 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов за 5,3 млрд евро

    Bild: Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов МЕКО за 5,3 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бюджетный комитет парламента Германии согласовал приобретение дополнительных военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, несмотря на юридические претензии со стороны нидерландской компании Damen, сообщили СМИ.

    Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку четырех военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Стоимость закупки составит около 5,3 млрд евро.

    Решение было принято вопреки официальной жалобе нидерландской судостроительной верфи Damen, которая обвинила министерство обороны Германии в нарушении процедуры государственных закупок.

    Против выделения средств выступили представители нескольких парламентских фракций. Они раскритиковали военное ведомство за сокрытие информации о юридических рисках и напомнили о срыве предыдущего совместного проекта с Damen по строительству фрегатов типа F126. Из-за отмены того контракта судостроители теперь требуют от Берлина компенсацию в размере 4,6 млрд евро.

    Ранее министерство обороны Германии уже заказало четыре корабля этого типа почти за 6,3 млрд евро. Таким образом, в общей сложности немецкие военно-морские силы планируют получить восемь однотипных фрегатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Германии запланировали масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

    Летом министерство обороны страны обвинили в миллиардных тратах на устаревшее оружие.

    В июне французские программисты оставили Германию без новых фрегатов.

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    8 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил страны

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

    Парламент Молдавии на закрытом заседании утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил Гросу, пишет ТАСС. «Была утверждена новая структура вооруженных сил. Речь идет об адаптации структуры с учетом нынешних условий. Это будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности государства Молдовы», – заявил спикер. При этом он признал, что непосредственной военной угрозы для Молдавии нет.

    Как заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, в соответствии с решением парламента будет увеличена численность вооруженных сил страны, реформирована их структура. Он отметил, что если раньше численность армии составляла более 9 тыс. человек, то со временем ее сократили до 6,5 тыс., что недостаточно для защиты страны.

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что заседание пришлось проводить в закрытом режиме, так как власти не хотят, чтобы страны, которые враждебно относятся к республике, знали детали обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

    Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в вербовке своих граждан. До этого сообщалось, что спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья.

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    8 октября 2026, 16:08 • Новости дня
    Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

    ERR: Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения и боеприпасов на сумму до 195 млн евро, сообщили СМИ.

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения, боеприпасов и их компонентов общей стоимостью до 195 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Предполагаемый объем закупки включает не только поставки техники, но и программы обучения и подготовки. Эстонское ведомство намерено заключить рамочный договор сроком на семь лет на поставку 40- и 23-миллиметрового вооружения, а также 76-, 40- и 23-миллиметровых боеприпасов.

    В тендер также входит приобретение комплектующих и обслуживание техники в течение срока эксплуатации. Закупаемое вооружение должно быть произведено в странах Евросоюза или НАТО и в настоящее время находиться на вооружении регулярных подразделений альянса либо проходить этап принятия на вооружение.

    Отмечается, что на боеприпасы планируется выделить 195 млн евро, а на оружие – 50 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Эстония решила взять у Евросоюза кредит в 2,3 млрд евро на закупку оружия.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил желание Прибалтики разместить ядерное оружие.

    В мае Евросоюз впервые выделил деньги на вооружение прибалтийских стран.

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    8 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    CENTCOM: Авианосец «Авраам Линкольн» вернется в США после рекордного похода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский авианосец «Авраам Линкольн» вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В США готовятся к встрече авианосца «Авраам Линкольн». Он в четверг вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    «Американский авианосец «Авраам Линкольн» сегодня возвращается в Калифорнию после исторического развертывания на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении командования, которое приводит РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что экипаж из 5 тыс. моряков и морских пехотинцев обеспечил тысячи боевых вылетов, а сам корабль прошел более 90 тыс. миль.

    Корабль покинул Сан-Диего в ноябре 2025 года, проведя в море 286 дней – это второй по продолжительности рейд в современной истории американского флота. Первоначально он направлялся в Тихоокеанский регион, но в январе 2026 года был переброшен на Ближний Восток для участия в операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал условия для окончания семимесячной войны с Ираном.

    Во вторник американские военные уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

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    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

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    8 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Франция анонсировала старт обучения летчиков ВСУ на истребителях Rafale

    Минобороны Франции: Обучение летчиков ВСУ управлению Rafale начнется в ноябре

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что первоначальное обучение украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale начнется в ноябре.

    Первые этапы подготовки украинских пилотов для управления французскими боевыми самолетами начнутся в следующем месяце, передает РИА «Новости». «Уже в ноябре мы приступаем к первоначальному обучению украинских пилотов управлению Rafale», – заявила Вотрен на выступлении в комиссии по обороне в нижней палате французского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские эксперты предрекли поражение украинских F-16 в бою с российскими Су-57.

    Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области.

    Еще один военный самолет этого типа потерпел крушение на территории Украины.

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    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

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    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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