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    В Польше раскол лечат национальным страхом
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    Кремлевские куранты на Спасской башне остановились на десять дней
    Резаи рассказал Путину об условии открытия Ормузского пролива
    Киев полностью остался без электричества
    Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз
    Сикорский сообщил о почти двукратном сокращении военных США в Польше
    Рубио опроверг сообщения об уходе из Белого дома
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    13 комментариев
    6 ноября 2026, 06:19 • Новости дня

    Операторы дронов ВСУ получили приказ бить по сдающимся в плен сослуживцам

    Операторам дронов ВСУ приказали бить по сдающимся в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины отдало приказ операторам расчетов беспилотников в приоритетном порядке наносить удары по украинским военным, которые сдаются в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины приказало расчетам БПЛА атаковать сдающихся в плен солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Дроноводы ВСУ получили приказ в приоритете бить по сдавшимся в плен украинским солдатам. Когда их пытаются вывезти в тыл, дроны ВСУ, замечая группу людей, бьют в приоритете по своим сослуживцам», – рассказал собеседник агентства.

    Украинское командование опасается обрушения фронта из-за возможной передачи пленными данных о позициях. Ранее сдавшиеся украинские военные, среди которых бойцы Александр Неташковский и Александр Госинец, неоднократно сообщали об атаках собственных беспилотников во время эвакуации в российский тыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ в момент сдачи в плен российским бойцам в Запорожской области.

    Также командование украинской армии использовало беспилотники с записками для предотвращения сдачи бойцов.

    Кроме того, украинский военнопленный сообщил об уничтожении подразделениями ВСУ решивших сдаться сослуживцев.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    5 ноября 2026, 08:00 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в ночь со среды на четверг нанесла удар беспилотниками по энергетическому комплексу, обеспечивающему деятельность ВСУ, сообщило Минобороны.

    В Харьковской области поражен логистический терминал «Новая почта», он располагался в населенном пункте Новый Коротыч, указало ведомство в Max.

    В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции на 330 кВ.

    Также в Черном море, в 52 км к юго-западу от Одессы, поражен сухогруз с военным имуществом.

    В ночь со вторника на среду российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, удар наносился по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы.

    Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 22:30 • Новости дня
    В ЛНР обнаружили семь тайных тюрем ВСУ в начале СВО

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Луганской народной республики к началу специальной военной операции находилось семь крупных тайных тюрем украинских националистических подразделений, сообщили в российских силовых структурах.

    Пыточные принадлежали таким формированиям, как «Торнадо», «Айдар» (внесен в список экстремистских и террористических организаций) и «Азов» (внесен в список экстремистских и террористических организаций), передает РИА «Новости».

    «На территории Луганской Народной Республики в момент освобождения и начала СВО было найдено семь крупных пыточных и тайных тюрем различных националистических подразделений», – рассказали силовики.

    Объекты располагались в Северодонецке, Рубежном, Попасной, а также в поселке Половинкино и селе Привольное. В здании военкомата в Северодонецке удерживали мужчин, отказывавшихся служить в ВСУ. В подвале кафе в Рубежном находились местные жители, не принявшие украинский режим.

    Тайные тюрьмы существуют на Украине с 2014 года. В начале ноября широкий резонанс вызвал инцидент в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где местные жители обнаружили подвал с избитыми людьми. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее заявлял о наличии подобных объектов в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине. Пользователи социальных сетей на Украине выступили в поддержку арестованного медика у секретной тюрьмы под Киевом.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

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    5 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    МИД: У России нет выбора, кроме как довести цели СВО до полного выполнения

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине для устранения исходящих от соседнего государства угроз.

    По словам дипломата, Москва не может позволить Киеву и дальше создавать угрозу безопасности для России, передает РИА «Новости». «У нас просто нет иного выбора, как довести реализацию целей и задач специальной военной операции до полного выполнения. Мы не можем допустить существование у наших границ агрессивного нацистского государства, которое уничтожает все русское, которое уничтожает теперь уже даже все свое, из территории которого исходят угрозы безопасности и России, и ее союзникам, да и всему миру», – сказала Захарова на брифинге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова предложила западным чиновникам пообщаться со спасенным из украинской пыточной подростком.

    Дипломат заявила об использовании граждан Украины в качестве боксерских груш в неофициальной тюрьме под Киевом.

    В понедельник Захарова обвинила киевские власти в целенаправленной охоте на представителей российского медиасообщества.

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    5 ноября 2026, 21:03 • Новости дня
    Командир медицинского взвода погиб в зоне спецоперации под Волчанском

    В зоне спецоперации под Волчанском погиб командир медвзвода Мещеряков

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший хирург берлинской клиники «Шарите», администратор Telegram-канала «Терриконы Донбасса» Дмитрий Мещеряков погиб в зоне проведения спецоперации на волчанском участке фронта.

    «Дима был моим другом со школы, знали мы друг друга почти 20 лет. Врач, он работал несколько лет в Германии, у него было все, о чем мог бы мечтать средний обыватель», – рассказал РИА «Новости» друг и одноклассник погибшего бойца Павел.

    По его словам, после начала конфликта Мещеряков помогал армии деньгами, вдохновившись примером военкора Владлена Татарского, а затем принял решение вернуться в Россию, отправившись в военкомат прямо из аэропорта. В зоне спецоперации он стал командиром медицинского взвода мотострелкового батальона.

    Собеседник агентства отметил, что Мещеряков участвовал в боях за Курскую область с первого дня, после чего выполнял задачи под Волчанском. Медик спасал раненых под огнем противника, провел множество хирургических операций в условиях артобстрелов и налетов беспилотников, за что был удостоен медали «За спасение погибавших».

    Ранее в зоне проведения спецоперации на Сумском направлении в результате удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев.

    Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

    Командир четвертой бригады генерал-майор Антон Грунис погиб при прицельном ударе двух ударных дронов по его дому.

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    5 ноября 2026, 21:08 • Новости дня
    Теплоэлектростанция в Виннице получила критические разрушения

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат совета Винницкой области Андрей Гижко заявил, что местная теплоэлектростанция подверглась серьезному разрушению, ее восстановление находится под вопросом.

    Теплоэлектростанция в Виннице в центральной части Украины получила значительные повреждения, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Эспрессо».

    «Винницкая теплоэлектростанция подверглась очень серьезному разрушению. Не знаем, будет ли она восстановлена вообще», – сообщил Гижко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетического комплекса Украины.

    В воскресенье глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

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    5 ноября 2026, 13:33 • Новости дня
    ВС России с начала СВО уничтожили более 280 тыс. украинских дронов
    ВС России с начала СВО уничтожили более 280 тыс. украинских дронов
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1029 беспилотников, всего же с начала спецоперации уничтожено более 280 тыс. украинских дронов.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 280 647 беспилотников, 672 ЗРК, 31 535 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 869 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 426 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в четверг сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

    За прошедшую ночь над Россией уничтожили 496 дронов ВСУ.

    Накануне силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ.

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    5 ноября 2026, 13:41 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 170 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки подразделения российских войск улучшили положение на всех направлениях спецоперации, при этом ВСУ потеряли почти 1,2 тыс. военных.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В частности, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Бережного, Дорошенково, Гарбузовки и Колодезного, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Марковкой и Никольским.

    Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, три бронемашины и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Студенка, Смородьковки Харьковской области, Богородичного и Крымков Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Ясногорки, Кондратовки и Стародубовки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Варваровки, Бокового, Криворожья, Яковлевки, Белозерского и Каменки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, девять бронемашин, артиллерийское орудие и три станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 160 солдат.

    Днем ранее потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 105 военнослужащих.

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    5 ноября 2026, 10:31 • Новости дня
    Священник РПЦ погиб на передовой в зоне СВО от удара украинского дрона

    РПЦ: Священник погиб в зоне СВО от целенаправленного удара дрона ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации на сумском направлении в результате удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев, сообщили в Русской православной церкви.

    1 ноября 2026 года на сумском направлении в зоне СВО при исполнении пастырского долга погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев. Жизнь священнослужителя оборвалась в результате целенаправленного удара вражеского FPV-дрона, сообщается на сайте РПЦ.

    Отмечается, что отец Александр находился на передовой с середины 2022 года. Он совершал церковные таинства, поддерживал бойцов перед задачами, помогал раненым и разделял с солдатами фронтовые трудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом два священнослужителя пострадали при атаке украинского беспилотника на территорию Богоявленского собора в Горловке.

    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР.

    В прошлом году протоиерей Василий Кийко погиб во время выполнения пастырского долга в ДНР.

    Во время атаки дронов и минометного обстрела погибли священник Владимир Шутов с супругой и семья прихожан с ребенком.

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    5 ноября 2026, 22:59 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III предложил содействие урегулированию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    «Я знаю, что есть предложения по переговорам касательно продолжающейся ситуации вдоль вашей западной границы… Предлагаю свою помощь и, конечно, скромное воодушевление, чтобы облегчить и поддержать священный обряд разговора между братьями, разделяющими нашу общую веру», – приводит слова патриарха РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Он заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями, а также вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    5 ноября 2026, 12:38 • Новости дня
    Здание колледжа в Донецке повреждено при атаке украинского беспилотника

    СК: Украинский беспилотник повредил здание колледжа в Донецке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Донецкий промышленно-энергетический колледж получил повреждения в результате ночной атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.

    «В ходе осмотра места происшествия установлено, что многочисленные повреждения и разрушения получили здания гражданской инфраструктуры и профессиональное образовательное учреждение», – заявил сотрудник следственных органов СК России, передает РИА «Новости».

    На месте удара найдены фрагменты ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства. В результате взрыва пострадал фасад и выбиты десятки окон в двух корпусах колледжа, расположенного в Ленинском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о трех пострадавших при атаке дронов в Куйбышевском районе города.

    Во вторник глава Докучаевска Александр Качанов заявил о ранении местного жителя в результате удара беспилотников ВСУ.

    В понедельник при атаках украинских беспилотных аппаратов в Донецкой народной республике погибли два человека.

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    5 ноября 2026, 11:31 • Новости дня
    Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили передовые позиции ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Танковые экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» нанесли сокрушительный удар по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Экипажи российских танков Т-80БВМ успешно атаковали и разнесли опорные пункты противника, заявили в Минобороны в Max.

    В военном ведомстве подчеркнули, что боевые машины группировки «Восток» продолжают эффективно «утюжить» передовые позиции ВСУ в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

    Ранее экипажи российских танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые пункты управления беспилотниками украинской армии в Днепропетровской области.

    В прошлом месяце операторы ударных беспилотников российской группировки ликвидировали живую силу украинской армии на территории этого региона.

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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

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      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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