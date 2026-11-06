Операторам дронов ВСУ приказали бить по сдающимся в плен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование Вооруженных сил Украины приказало расчетам БПЛА атаковать сдающихся в плен солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Дроноводы ВСУ получили приказ в приоритете бить по сдавшимся в плен украинским солдатам. Когда их пытаются вывезти в тыл, дроны ВСУ, замечая группу людей, бьют в приоритете по своим сослуживцам», – рассказал собеседник агентства.

Украинское командование опасается обрушения фронта из-за возможной передачи пленными данных о позициях. Ранее сдавшиеся украинские военные, среди которых бойцы Александр Неташковский и Александр Госинец, неоднократно сообщали об атаках собственных беспилотников во время эвакуации в российский тыл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ в момент сдачи в плен российским бойцам в Запорожской области.

Также командование украинской армии использовало беспилотники с записками для предотвращения сдачи бойцов.

Кроме того, украинский военнопленный сообщил об уничтожении подразделениями ВСУ решивших сдаться сослуживцев.