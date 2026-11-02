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При атаках беспилотников ВСУ в ДНР погибли два человека
Два мирных жителя, включая подростка, погибли и восемь человек получили ранения в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки.
В результате ударов украинских беспилотников по населенным пунктам ДНР 1 ноября погибли два человека и пострадали восемь мирных жителей, в том числе дети, говорится в Telegram-канале управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений.
В Кировском районе Донецка погиб ребенок и получил ранения подросток. В Петровском районе при атаке на легковой автомобиль была тяжело ранена женщина, а в Киевском районе удар пришелся по городскому автобусу, в результате чего пострадали двое мужчин.
В Макеевке из-за удара по легковой машине погиб мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получила девочка 2014 года рождения, также пострадали ее мать и еще две женщины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате удара беспилотного летательного аппарата по транспортному средству в Донецке пострадали два человека.
В субботу житель Харцызска получил ранения при ночном ударе украинского беспилотника.
В пятницу генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданские объекты.