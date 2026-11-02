При атаках беспилотников ВСУ в ДНР погибли два человека

Tекст: Ольга Иванова

В результате ударов украинских беспилотников по населенным пунктам ДНР 1 ноября погибли два человека и пострадали восемь мирных жителей, в том числе дети, говорится в Telegram-канале управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений.

В Кировском районе Донецка погиб ребенок и получил ранения подросток. В Петровском районе при атаке на легковой автомобиль была тяжело ранена женщина, а в Киевском районе удар пришелся по городскому автобусу, в результате чего пострадали двое мужчин.

В Макеевке из-за удара по легковой машине погиб мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получила девочка 2014 года рождения, также пострадали ее мать и еще две женщины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате удара беспилотного летательного аппарата по транспортному средству в Донецке пострадали два человека.

В субботу житель Харцызска получил ранения при ночном ударе украинского беспилотника.

В пятницу генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданские объекты.