ВСУ испытывают нехватку артиллерийских орудий на харьковском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Противнику не хватает артиллерийских орудий в Харьковской области, поэтому боевики пытаются поражать нас ударными дронами», – заявил командир расчета орудия «Гиацинт-Б» Максилаб в беседе с ТАСС.

Он добавил, что российские военнослужащие максимально замаскировали свои позиции и успешно отражают атаки беспилотников.

Подразделения группировки «Север» продолжают выполнять задачи по расширению зоны безопасности вдоль границы на территории Сумской и Харьковской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты ударных дронов группировки войск «Север» за месяц уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

В пятницу операторы беспилотников ликвидировали более 35 наземных роботизированных комплексов украинской армии в Харьковской области.

В тот же день расчеты беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники украинской армии в Харьковской области.