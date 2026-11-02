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    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    17 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    56 комментариев
    2 ноября 2026, 06:33 • Новости дня

    В группировке «Север» рассказали о нехватке артиллерии у ВСУ под Харьковом

    ВСУ испытывают нехватку артиллерийских орудий на харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским войскам не хватает артиллерии в Харьковской области, поэтому они вынуждены использовать ударные дроны, сообщил командир орудия группировки войск «Север» с позывным Максилаб.

    «Противнику не хватает артиллерийских орудий в Харьковской области, поэтому боевики пытаются поражать нас ударными дронами», – заявил командир расчета орудия «Гиацинт-Б» Максилаб в беседе с ТАСС.

    Он добавил, что российские военнослужащие максимально замаскировали свои позиции и успешно отражают атаки беспилотников.

    Подразделения группировки «Север» продолжают выполнять задачи по расширению зоны безопасности вдоль границы на территории Сумской и Харьковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты ударных дронов группировки войск «Север» за месяц уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

    В пятницу операторы беспилотников ликвидировали более 35 наземных роботизированных комплексов украинской армии в Харьковской области.

    В тот же день расчеты беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники украинской армии в Харьковской области.

    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает ВСУ в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

    Комментарии (9)
    1 ноября 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России не жалеют противника, ночь будет жаркой, заявило Минобороны России.

    «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», – заявило ведомство в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    За сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек.

    В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (8)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы, а также поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

    Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск, а также по морским судам с военными грузами, сообщает Минобороны.

    В результате атаки поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти узлы обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных регионов страны.

    Также на переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы военные поразили судно типа «сухогруз». Оно доставляло грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами южнее Одессы.

    Авиация и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры украинских войск.

    В пятницу российские войска осуществили массированный удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

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    1 ноября 2026, 11:31 • Новости дня
    Российские военные ударили авиабомбами по позициям ВСУ в ДНР

    Минобороны: Российские военные ударили бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты временной дислокации украинской армии в населенном пункте Белозерское в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    «Минобороны России публикует кадры поражения пунктов временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в ДНР с применением фугасных авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Белозерском ДНР и Курганном Харьковской области.

    Также ребенок пострадал в результате утреннего удара беспилотника ВСУ по автобусу маршрута Краснодар – Донецк в ДНР.

    Помимо этого, украинские военные поразили многоквартирный дом в городе Горловке в ДНР.

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    1 ноября 2026, 17:08 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники поразили сухогруз с грузами для ВСУ под Одессой

    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с грузами для ВСУ
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    Вооруженные силы России в воскресенье продолжили наносить удары беспилотниками по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Мах.

    В военном ведомстве уточнили, что в результате удара на переходе морем в 16 км юго-восточнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло снабжение для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили доставлявший грузы для украинских войск сухогруз.

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    1 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Мобилизованного друга детства Зеленского отпустили из военкомата

    Tекст: Ольга Иванова

    Друг детства Владимира Зеленского и сооснователь студии «Квартал 95» Денис Манжосов покинул военкомат в Киеве на следующий день после призыва благодаря вмешательству высокопоставленного лица.

    Денис Манжосов прибыл в Днепровский районный военкомат Киева 28 октября, однако вскоре мужчину отпустили после телефонного звонка чиновника, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Одесский наблюдатель».

    В регистрационном журнале контактным лицом призывника был указан его брат. При этом в документе о пребывании военнообязанного отсутствуют направления на медицинскую комиссию и официальные распоряжения об освобождении, а раздел о дальнейших действиях остался незаполненным. В списках от 29 октября фамилия Манжосова уже не числилась.

    Денис Манжосов учился с Владимиром Зеленским в одном классе. В 1997 году вместе с нынешним главой киевского режима и Александром Пикаловым он создал команду КВН «95-й квартал», которая позже стала основой для одноименной студии. Манжосов покинул коллектив в 2013 году из-за конфликта.

    На фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины сотрудники военкоматов регулярно применяют силу при мобилизации. В интернете массово распространяются видео, на которых мужчин избивают и насильно увозят в микроавтобусах, тогда как сами граждане пытаются нелегально покинуть страну или прячутся в домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины женщины обратились к Владимиру Зеленскому с призывами вернуть их к мирной жизни.

    В сентябре на Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Зеленским компании «Квартал 95».

    В прошлом году страну покинул совладелец этой фирмы и бизнес-партнер главы киевского режима Тимур Миндич.

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    2 ноября 2026, 00:28 • Новости дня
    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился

    Лантратова: Россией и Украиной соблюдены обязательства режима тишины в Алешках

    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился
    @ ombudsmanrf.org

    Tекст: Антон Антонов

    Москвой и Киевом полностью соблюдены обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области, режим тишины в зоне гуманитарной миссии завершился, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился», – сообщила Лантратова в канале «Макс».

    Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. Благодаря отсутствию нарушений удалось доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город, сообщила она.

    «Работали совместно с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп», – отметила она.

    Омбудсмен добавила, что в данный момент прорабатывается продолжение гуманитарных миссий. Она назвала важным сохранение взаимодействия для регулярной доставки грузов жителям Алешек.

    «В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь», – заявила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в Алешках. В пятницу российская сторона совместно с украинским омбудсменом передала жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 ноября 2026, 07:37 • Новости дня
    «Северяне» разгромили железнодорожный состав с военными ВСУ под Харьковом

    ВС России уничтожили поезд ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и уничтожили железнодорожный состав с военнослужащими погранслужбы Украины в районе станции Берестин в Харьковской области.

    «Северяне» рассказали, как большие потери в Приколотном несет 1 пого ГПСУ (бригада «Гарт»). Командование отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен.

    «Ситуацию усугубило уничтожение ж/д состава с военнослужащими 1 пого в районе станции Берестин, который направлялся для усиления подразделений на позициях в районе Приколотного», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточились на уничтожении скоплений иностранных наемников. Штурмовые группы продвинулись южнее Новой Казачьей на 100 метров, а также на 500 метров в районе Приколотного и Гарбузовки.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои. Российские штурмовики продвинулись в районе Хотени на 150 метров. В населенном пункте Береза удар дрона «Герань» уничтожил командно-наблюдательный пункт батальона 104-й бригады то, подтверждены большие потери среди украинских офицеров.

    Кроме того, в Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по складу беспилотников ВСУ в районе Сновска.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

    Бойцы «Севера» узнали о методах борьбы командиров ВСУ с массовыми случаями членовредительства среди личного состава. Также бойцы группировки разгромили скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.

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    1 ноября 2026, 23:06 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по предприятиям в Днепропетровске

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровске и окрестностях в результате ударов российских войск по предприятиям произошли пожары, сообщил глава украинской Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

    Ганжа сообщил в соцсетях, что удары наносились беспилотниками и артиллерией. «Произошли пожары», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский энергетический холдинг ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске.

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу.

    В пятницу в Днепропетровске в результате взрыва загорелся объект критической инфраструктуры.

    В среду Ганжа сообщил о пожаре на промышленном предприятии в Днепропетровске после взрыва.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Более сотни беспилотников сбили в Нижегородской области

    При атаке более 100 дронов на Нижегородскую область пострадало предприятие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате массированной атаки уничтожено более сотни беспилотников, при этом значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.

    В Нижегородской области ночью и утром отразили массированную атаку беспилотников, уничтожено более сотни дронов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    По предварительным данным, пострадавших нет. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается.

    На местах происшествий работают оперативные службы. Возможны временные отключения электричества, а также снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках сетей. Гражданам, чье имущество пострадало, пообещали оказать помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона Глеб Никитин сообщил об отражении массированной атаки 43 беспилотников.

    Ранее обломки БПЛА упали у жилого дома в Дзержинске.

    Средства противовоздушной обороны перехватили 26 беспилотников в небе над Нижегородской областью.

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    1 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Вооруженные силы России за октябрь уничтожили пять дата-центров ВСУ

    ВС России в октябре уничтожили пять дата-центров ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение октября российские войска нанесли удары по пяти центрам обработки данных на Украине, которые использовались для нужд армии противника, указано в данных Минобороны России.

    В октябре Министерство обороны шесть раз сообщало о поражении различных центров обработки данных на территории Украины, передает РИА «Новости».

    По подсчетам агентства, об ударах по объекту «АТМ Укрсиббанк» в Киеве заявлялось дважды. Этот центр был задействован в сборе и обработке разведывательных сведений.

    В сводках военного ведомства также упоминались площадки Hosting-UA в Одессе и области, николаевский RX-Name, одесский «Тенет» и «Дата Групп» в Киеве и Киевской области.

     Отмечается, что RX-Name обеспечивал обработку информации и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Министерство обороны сообщило об ударе беспилотниками по дата-центру «Тенет» в Одессе. ВС России поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка» с разведывательной информацией в Киеве. Российские военные также нанесли удары по обслуживавшему украинские войска дата-центру RX-Name в Николаеве.

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    1 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    ВС России за месяц 14 раз поразили подстанции украинского ВПК

    Российские военные за октябрь нанесли 14 ударов по подстанциям ВПК Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В течение октября Вооруженные силы России осуществили 14 успешных атак на электроподстанции, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

    В течение октября Вооруженные силы России осуществили 14 атак на электроподстанции, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса. Информацию об эпизодах поражения объектов энергетики подсчитало РИА «Новости» на основе сообщений Минобороны.

    В частности, подстанция Киевская подверглась ударам 2 и 14 октября, а Новокиевская – 22 и 30 октября. Обе они отвечали за энергоснабжение оборонных предприятий в Киеве и области. Кроме того, целями стали подстанции Нивки, Кочеток, Залютино, Светлое, Луцк-Северная, Житомирская, а также объекты в Житомире, Колодном, Ковеле и Каменце-Подольском.

    Удары нарушили работу военной промышленности в Харькове и Днепре. Поражение электроподстанций Луцк-Северная и в Ковеле остановило функционирование заводов по выпуску беспилотников и логистических центров для хранения военного имущества. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 16 октября докладывал президенту Владимиру Путину о начале массированных ударов по объектам энергетики Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли два массированных и девять групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины.

    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы.

    В субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

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    1 ноября 2026, 12:21 • Новости дня
    ВСУ потеряли около 1175 человек на всех направлениях СВО

    Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1175 военнослужащих

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек в ходе проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Наибольший урон противнику нанесли подразделения группировки войск «Центр», уничтожив до 350 военнослужащих, сообщает Минобороны.

    Российские силы группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ряду украинских бригад в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, ликвидировав до 205 человек.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю в Запорожской области, потери украинской армии на этом направлении составили до 20 военных. В зоне ответственности группировки «Север» ликвидировано до 190 военнослужащих.

    Группировка войск «Запад» уничтожила до 200 украинских солдат. В зоне ответственности Южной группировки потери противника превысили 210 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска потеряли порядка 1220 военнослужащих на всех направлениях спецоперации. В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

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    1 ноября 2026, 08:42 • Новости дня
    Командование ВСУ отправило офицеров на передовую для борьбы с дезертирством

    ВСУ отправили офицеров на позиции в Харьковской области из-за дезертиров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать на передовые позиции в Харьковской области офицерский состав, чтобы предотвратить случаи бегства солдат и сдачи в плен.

    Украинское командование отправляет офицеров 1-го пограничного отряда на позиции для удержания личного состава от дезертирства, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    В силовых структурах отметили, что в районе поселка Приколотное Харьковской области 1-й пограничный отряд несет значительные потери.

    «Командование 1-го пого отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о разрешении командования ВСУ убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций в Сумской и Харьковской областях.

    В четверг в российских силовых структурах заявили о массовом дезертирстве солдат новосформированной механизированной бригады украинских войск.

    Ранее российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения спецоперации нескольких украинских офицеров.

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    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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