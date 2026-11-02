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В группировке «Север» рассказали о нехватке артиллерии у ВСУ под Харьковом
ВСУ испытывают нехватку артиллерийских орудий на харьковском направлении
Украинским войскам не хватает артиллерии в Харьковской области, поэтому они вынуждены использовать ударные дроны, сообщил командир орудия группировки войск «Север» с позывным Максилаб.
«Противнику не хватает артиллерийских орудий в Харьковской области, поэтому боевики пытаются поражать нас ударными дронами», – заявил командир расчета орудия «Гиацинт-Б» Максилаб в беседе с ТАСС.
Он добавил, что российские военнослужащие максимально замаскировали свои позиции и успешно отражают атаки беспилотников.
Подразделения группировки «Север» продолжают выполнять задачи по расширению зоны безопасности вдоль границы на территории Сумской и Харьковской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты ударных дронов группировки войск «Север» за месяц уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.
В пятницу операторы беспилотников ликвидировали более 35 наземных роботизированных комплексов украинской армии в Харьковской области.
В тот же день расчеты беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники украинской армии в Харьковской области.