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Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы
Минобороны: Российские военные поразили ТЭЦ в Киеве и сухогруз под Одессой
Российские войска нанесли удары беспилотниками по теплоэлектроцентрали в Киеве, цехам сборки дронов в Харькове и сухогрузу южнее Одессы, сообщило Министерство обороны России.
Вооруженные силы России продолжили удары беспилотниками по логистической и энергетической инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины, а также судам, работающим на нужды украинской армии, сообщает Минобороны.
В результате атаки в Киеве поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электричеством объекты военной логистики и места хранения техники. В Харькове удары пришлись на цеха промышленной зоны «Протон», где производились комплектующие для военной техники, и склады сборки беспилотников.
Кроме того, в 18 км южнее Одессы поражен сухогруз, перевозивший грузы для украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.
В пятницу Минобороны заявило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины, портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.
Во вторник Министерство обороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, портовой инфраструктуре и морским судам.