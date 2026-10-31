Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Россия и Мозамбик обсудили запуск прямого авиасообщения
Мозамбик предложил России запустить прямые авиарейсы через Накалу
Российское правительство и власти Мозамбика рассматривают возможность открытия прямых рейсов с опорой на город Накала, сообщил министр транспорта и логистики африканской страны Жуан Жорже Матломбе.
Представители Мозамбика обсудили вопрос открытия авиасообщения с министерством транспорта России на полях саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».
«Мы сейчас работаем с правительством России. Нам подсказали, с кем можем сотрудничать, чтобы оценить, можем ли улучшить региональную связанность – запустить рейсы из Накалы в Россию, а также в Азию... Да, это были бы прямые рейсы», – заявил Жуан Жорже Матломбе.
По словам главы ведомства, город Накала на севере страны имеет выгодное местоположение рядом со столицами Малави, Зимбабве и Замбии. Министр подчеркнул, что этот населенный пункт также располагает лучшим аэропортом и лучшим глубоководным портом в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр транспорта и гражданской авиации Сьерра-Леоне Альхаджи Фандай Турай сообщил о заинтересованности республики в установлении прямого авиасообщения с Россией.
Во вторник президент Мозамбика Даниэл Шапу заявил о намерении развивать отношения с Москвой в сфере экономики.