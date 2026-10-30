Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина

Президент Эритреи на встрече в Москве назвал Путина сильным человеком

Tекст: Катерина Туманова

«Для меня честь вновь увидеться с вами, господин президент. И я вижу, что вы полны сил, принимаете участие в этих встречах. Для меня интересно наблюдать за таким сильным человеком», – передает слова Афеворки РИА «Новости».

Лидер африканского государства добавил, что с большим интересом наблюдает за сохранением статуса России как сильной страны. Кроме того, он высоко оценил вклад Москвы в развитие двусторонних отношений с государствами Африканского континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина «на ногах» на полях саммита Россия – Африка. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

Ранее президент России раскрыл свои способы сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.