Лавров на переговорах в Атланте посоветовал главе МИД Японии сосредоточиться

Tекст: Вера Басилая

Министры иностранных дел России и Японии провели переговоры на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости». Отмечается, что встреча прошла по запросу японской стороны.

МИД России распространил видеозапись начала беседы глав ведомств.

«Я весь во внимании. Я слушаю. Вы сказали, что вы хотели бы сосредоточиться на чем-то. Сосредоточьтесь», – сказал Лавров.

В ответ Мотэги спросил, может ли он продолжить. Российский министр ответил утвердительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

Лавров провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

На встрече Лавров заявил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления полноценного межгосударственного диалога.