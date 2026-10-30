Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Лавров на переговорах в Атланте посоветовал главе МИД Японии сосредоточиться
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях министерского заседания G20 в американской Атланте призвал собеседника сосредоточиться.
Министры иностранных дел России и Японии провели переговоры на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости». Отмечается, что встреча прошла по запросу японской стороны.
МИД России распространил видеозапись начала беседы глав ведомств.
«Я весь во внимании. Я слушаю. Вы сказали, что вы хотели бы сосредоточиться на чем-то. Сосредоточьтесь», – сказал Лавров.
В ответ Мотэги спросил, может ли он продолжить. Российский министр ответил утвердительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.
Лавров провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.
На встрече Лавров заявил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления полноценного межгосударственного диалога.