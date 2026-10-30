Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Лавров назвал условие возобновления диалога с Японией
Лавров призвал Японию отказаться от недружественного курса для диалога с Россией
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги заявил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления полноценного межгосударственного диалога.
Лавров на встрече с Мотэги обозначил условия для нормализации двусторонних отношений в ходе переговоров с японским министром, сообщает МИД России.
«С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса», – говорится в сообщении министерства.
В последний раз полноценные переговоры Лаврова и Мотэги состоялись 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.
На прошлой неделе Министерство иностранных дел назвало отказ Японии от антироссийской деятельности условием возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло.
В прошлом месяце Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма Германии и Японии.