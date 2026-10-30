Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, эвакуироваться могли даже те, кто не записался заранее, передает ТАСС. «Если люди не записывались до этого, но хотели уехать, им такая возможность была предоставлена», – заявила Лантратова.

В Алешки прибыла большая колонна с гуманитарной помощью, людям организовали питание и предоставили автобусы, сообщила омбудсмен. Одна группа направилась в Россию, другая – на Украину. Процесс проходит абсолютно беспрепятственно, добавила она.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также подтвердил, что выехать могли все желающие. «Есть уже случаи, когда приходили люди, которые не записались – им также предоставили возможность», – сообщил он.

Ранее Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

