Bloomberg сообщило о переговорах Британии по участию в кредите Украине

Tекст: Мария Иванова

Британия готовится к переговорам о присоединении к плану Евросоюза по кредиту на 90 млрд евро для Украины, пишет Bloomberg.

План подчеркивает «растущие оборонные связи» между Лондоном и Брюсселем и может открыть доступ Киеву к британскому вооружению за счет средств этого займа.

В понедельник премьер-министр Британии Кейр Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявит о стремлении «объединить усилия с ЕС, чтобы помочь Украине оттолкнуть линию фронта России и вернуть суверенные территории».

«Когда Британия и Европейский союз работают вместе, все получают выгоду, и в эти нестабильные времена нам нужно двигаться дальше и быстрее в обороне, чтобы сохранить безопасность людей», – говорится в его заявлении.

Стармер рассчитывает, что участие в кредите создаст «возможности для британской индустрии сыграть свою полную роль» и подчеркнул, что будет действовать в национальных интересах, защищая безопасность, поддерживая союзников и создавая рабочие места.

Евросоюз одобрил выделение кредита в 90 млрд евро в прошлом месяце после снятия венгерского вето. В Ереване глава британского правительства также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности Ормузского пролива для сдерживания роста счетов и сохранения экономической стабильности на фоне напряженности между США и Ираном.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник.

Экономист Иван Лизан объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия.