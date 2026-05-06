  Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    Что будет с ценами на авиабилеты
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    Минск выразил решительный протест Армении
    Трамп остановил миссию «Проект свобода» в Ормузе
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС-Армения
    Токаев заявил о готовности Казахстана к жесткой позиции
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 11:51 • Новости дня

    Голикова: Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными по итогам первого квартала 2026 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту «Кадры».

    Она отметила: «В части реализации федерального проекта «Человек труда» отмечается рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными. По данным ВЦИОМ, в I квартале 2026 года доля таких граждан составила 74%», передает РИА «Новости».

    По информации аппарата вице-премьера, одним из инструментов повышения авторитета рабочих профессий становится проведение профессиональных конкурсов. Так, 30 марта стартовал прием заявок на региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». К 1 апреля 2026 года на участие в конкурсе поступило 144 заявки из разных регионов страны.

    Ранее Росстат назвал отрасль с самыми высокими средними зарплатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. В 2025 году наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сферах разработки программного обеспечения и переработки полезных ископаемых.

    5 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Tекст: Олег Исайченко

    Молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Николай Пашинян был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    «Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

    «И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

    И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

    «Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

    Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

    «В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

    «Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

    «Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

    «Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

    «А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

    Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

    «При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

    «Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

    Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

    «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

    Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

    Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.

    5 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото, пишут СМИ.

    Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

    «Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

    Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.

    Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам ОПК и ТЭК
    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по используемым ВСУ объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 142 247 беспилотников, 658 ЗРК, 29 177 танков и других бронемашин, 1 714 боевых машин РСЗО, 34 777 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 865 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    В выходные ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    За прошлую неделю российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.

    5 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о боевых пусках крылатых ракет F-5 Flamingo в сторону России.

    Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины осуществили боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo по территории России, передает Lenta.ru.

    По его словам, боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям. Он также заявил, что эти ракеты якобы смогли преодолеть расстояние в 1,5 тыс. километров.

    Совладелец компании Fire Point Денис Штильман заявил о планах запустить по Москве 30 баллистических ракет.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    6 мая 2026, 11:02 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали право танцевать под иностранные хиты на выпускных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат «Единой России» Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на школьных выпускных.

    Как отметил Милонов в своем Telegram-канале, недопустимо, чтобы школьникам запрещали танцевать под зарубежные хиты из-за неоднозначного толкования закона о защите русского языка.

    Он подчеркнул: «Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой – это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства».

    «Совместно с коллегами по «Единой России» я намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в законодательство, чтобы подобных нелепых казусов в нашей стране не возникало», – заявил депутат.

    Ранее стало известно, что в некоторых школах запрещают даже вальсы под иностранные песни – ученики не могут, например, танцевать под The Police или Эда Ширана.

    Telegram-канал Mash сообщает о конкретных случаях: в школе имени Фомина в Рязанской области выпускники выбрали для танца песню «Shape of my heart», оплатили хореографа и долго готовились, но администрация настояла на замене композиции на более патриотичную. Аналогичные случаи были зафиксированы в Ярославской и Тамбовской областях, где запретили вальсы под Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон.

    Рязанское минобразования пояснило, что школы вправе предъявлять собственные требования к музыкальному сопровождению выпускных, ссылаясь на федеральные законы о государственном языке и образовании, а также внутренние акты. Музыка должна соответствовать возрастным ограничениям и традиционным ценностям.

    В республиках ситуация более свободная – выпускники могут выбрать композиции на татарском, марийском или бурятском языках.

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    5 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей, сообщил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов на пресс-конференции.

    «Если в конце этого года – начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем (закупать электроэнергию из России)», – сказал он, передает ТАСС.

    В последние годы Казахстан был вынужден ежегодно покупать электроэнергию у России из-за дефицита собственных мощностей. В 2024 году разница между выработкой и потреблением составила 2,1 млрд кВт·ч, в 2025 году этот дефицит сократился до 1,5 млрд кВт·ч, а в 2026 году, по прогнозу, составит примерно до 1-1,2 млрд кВт·ч.

    В 2024 году Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией.

    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    5 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Погранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии, предположительно, вылетели с Украины и следовали в сторону России, сообщила финская пограничная охрана.

    «На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    По данным погранохраны, дроны двигались с южного направления на северо-восток через территорию Финляндии. После этого они покинули воздушное пространство страны и направились к российской границе. Пограничная охрана также подчеркнула, что конечный пункт назначения этих беспилотников до сих пор не установлен.

    В воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Премьер Финляндии заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    5 мая 2026, 23:56 • Новости дня
    Минск выразил решительный протест Армении
    Tекст: Антон Антонов

    МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении после высказываний армянского руководства о Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

    Пятого мая 2026 года в министерство был вызван временный поверенный в делах Армении Артур Саргсян, передает РИА «Новости».

    «Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении.

    Поводом для дипломатического демарша послужило выступление спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна. В ходе предвыборной кампании политик подчеркнул, что власти «не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси».

    Пресс-секретарь белорусского министерства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года белорусские дипломаты уведомили временного поверенного в делах Армении об ущербе от атаки вандалов на посольство в Ереване. В июне того же года МИД Белоруссии вызвал представителя армянского посольства из-за резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна. Глава армянского правительства публично обвинил Минск в бездействии по линии ОДКБ.

    5 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью российские военные поразили объекты энергетики, железнодорожные станции и промышленные предприятия в нескольких регионах Украины, сообщают военкоры с места событий.

    Взрывы прозвучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Запорожской областях, сообщил военкор Евгений Поддубный. Целями атак стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

    В Днепропетровской области поражены склады промышленного кластера «Метинвест» и железнодорожная станция, сообщили «Военкоры Русской Весны». В Вышгородском районе под Киевом после попадания вспыхнул сильный пожар на территории промышленного предприятия. Удары также пришлись по промзоне в Запорожье.

    В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. Из-за этого в регионе начались проблемы с подачей топлива. Кроме того, в Харьковской области уничтожен железнодорожный состав, а в Одессе повреждена портовая инфраструктура.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич заявил о повреждении местного промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры.

    5 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Новый судовой двигатель КамАЗа успешно заменил на флоте моторы Volvo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественный производитель грузовиков успешно адаптировал современный 13-литровый мотор для водного транспорта, полностью заместив на рынке популярные агрегаты компании Volvo Penta.

    Глава государства Владимир Путин обсудил перспективы машиностроения на встрече с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным, передает РИА «Новости». Руководитель предприятия доложил об успешном завершении адаптации обновленного 13-литрового двигателя поколения К5 для использования на флоте.

    «В прошлом году мы провели «оморячивание», то есть для использования на судах этого 13-литрового мотора. В основном Volvo Penta в мире используется, мы замещение сделали», – сказал Когогин. Владимир Путин в ответ выразил уверенность, что новейшая разработка окажется крайне востребованной.

    «Я думаю, что это будет очень востребовано», – ответил Путин.

    Кроме того, руководитель компании напомнил о недавнем 50-летии выпуска первого грузовика марки. К этой дате завод полностью модернизировал производство мостов, создав сверхнадежную деталь. По словам Когогина, новая балка успешно выдержала 4,5 млн циклов испытаний, превысив норматив почти в два раза без малейших признаков износа.

    «Здорово, Сергей Анатольевич», – отреагировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России оценил управление современной моделью отечественного большегруза К5. Глава государства отметил значительное увеличение налоговых отчислений автоконцерна в бюджет страны. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров запустил новый завод предприятия по производству мостов для грузовиков.

    5 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Европейского союза и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

    В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».

    Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.

    Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.

    Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    5 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    В 155-й ОМБР ВСУ избили экс-чемпиона Украины по карате Маленко
    Tекст: Валерия Городецкая

    В расположении 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошел инцидент с избиением военнослужащего, который оказался экс-чемпионом Украины по карате-кекусинкай Сергеем Маленко.

    Факт избиения подтвердили в российских силовых ведомствах, передает ТАСС.

    Ранее украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором видно, как мужчину со связанными руками избивают ногами по голове на глазах у строя личного состава.

    По данным собеседника агентства, жестокое избиение происходило при участии одного из операторов беспилотников, который после случившегося самовольно покинул расположение части. При этом, как отмечается, командир подразделения находился на месте и не вмешался в происходящее.

    После появления видео в социальных сетях Сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале не стали опровергать факт инцидента.

    Ранее боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение. В апреле военные ВСУ избили мужчину и угнали его машину в Сумской области.

    6 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова рассказала о свадьбе в генконсульстве России в Нью-Йорке

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поделилась воспоминаниями о церемонии бракосочетания, которая состоялась в 2005 году на территории генерального консульства России в Соединенных Штатах.

    Захарова рассказала, что познакомилась с будущим мужем незадолго до командировки в США и не могла подвести свой коллектив, имея на руках все необходимые документы, передает радио Sputnik.

    Через несколько месяцев после начала работы в Нью-Йорке супруг Захаровой приехал в США для официальной регистрации брака. Церемония прошла в генеральном консульстве России, где их расписал вице-консул.

    Захарова подчеркнула, что на церемонии в кабинете присутствовали только четверо: вице-консул, молодожены и портрет президента Путина. Такой формат свадьбы дипломат назвала особенным.

    Ранее Захарова опровергла слухи о наличии у нее или ее родственников гражданства или вида на жительство в США.

