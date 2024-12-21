Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии

Tекст: Мария Иванова

Гунба обратился к руководству России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, передает ТАСС. В своем обращении к согражданам Гунба выразил надежду на скорейшую поддержку данного запроса, что поможет республике выйти из сложившегося энергетического кризиса.

Ситуация с электроэнергией в Абхазии обострилась с 1 ноября, когда республика начала закупать электроэнергию в России для частичного покрытия энергодефицита. Однако с 11 декабря в связи с низким уровнем воды в плотине ИнгурГЭС свет в дневное время подается всего на три часа. Благодаря российским поставкам, в ночное время с 21.00 до 7.00 свет подается без ограничений, но днем электричество приходится заменять генераторами.

Бадра Гунба подчеркнул, что республика переживает серьезные испытания. Недавний политический кризис усугубил ситуацию, бюджет испытывает значительные нагрузки, важные программы российской помощи Абхазии приостановлены. Это привело к задержкам заработной платы и социальных выплат, а энергетический кризис сделал жизнь граждан республики трудновыносимой.

Гунба также отметил, что отключение света на 9-11 часов в сутки представляет угрозу системе здравоохранения и образования и ставит под угрозу жизнь и здоровье уязвимых групп населения. Он подчеркнул, что Абхазия рискует столкнуться с гуманитарной катастрофой, находясь «в полной темноте в прямом и переносном смысле».

В завершение обращения Гунба признал, что ответственность за текущую ситуацию лежит как на власти, так и на оппозиции, однако акцентировал внимание на необходимости конкретных действий для возвращения света и тепла в дома жителей республики. Он выразил надежду на поддержку России, так как собственными силами Абхазия не справится с проблемой в краткосрочной перспективе.

Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке электроэнергии в 2025 году объемом 327 млн киловатт-часов, но ответа пока не получила.

11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

Российское правительство пока не реагировало на письмо Абхазии о возобновлении софинансирования зарплат и соцвыплат, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.