Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Вся Абхазия осталась без электроэнергии
По всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в среду в пресс-службе компании «Черноморэнерго».
Из-за остановки Ингурской гидроэлектростанции (ИнгурГЭС) света нет по всей территории республики, сообщили в компании ТАСС.
С начала ноября в Абхазии действовали ограничения в подаче электроэнергии по четыре часа в сутки. Для компенсации дефицита республика закупала электричество в России.
Отмечается, что ИнгурГЭС является единственной электростанцией, питающей Абхазию.
Ранее власти Абхазии решили отключать по ночам интернет для борьбы с незаконным майнингом и экономии ресурсов.
И. о. премьер-министра Валерий Бганба сообщал, что школы и детские сады в Абхазии будут закрыты из-за ухудшения ситуации с энергоснабжением в регионе.