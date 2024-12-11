Вся Абхазия осталась без электроэнергии

Tекст: Алексей Дегтярев

Из-за остановки Ингурской гидроэлектростанции (ИнгурГЭС) света нет по всей территории республики, сообщили в компании ТАСС.

С начала ноября в Абхазии действовали ограничения в подаче электроэнергии по четыре часа в сутки. Для компенсации дефицита республика закупала электричество в России.

Отмечается, что ИнгурГЭС является единственной электростанцией, питающей Абхазию.

Ранее власти Абхазии решили отключать по ночам интернет для борьбы с незаконным майнингом и экономии ресурсов.

И. о. премьер-министра Валерий Бганба сообщал, что школы и детские сады в Абхазии будут закрыты из-за ухудшения ситуации с энергоснабжением в регионе.