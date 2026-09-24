Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем»

Захарова назвала Зеленского «расчеловеченным персонажем»

Tекст: Катерина Туманова

«То, что это уже такой расчеловеченный персонаж, я думаю, было видно всем. Бесконечно шмыгающий носом, понятно тоже, по каким причинам. Очевидно, что принимаются запрещенные препараты. Понятно, что обсценная лексика в отсутствие аргументации», – заявила дипломат «Вестям».

Захарова напомнила, что когда-то западники рекрутировали Зеленского под предлогом того, что делают на него ставку, чтобы Украина, как они говорили, процветала.

«И вот в результате не только воспитали монстра. А вот, мне кажется, Зеленский в том виде, в котором он вчера подходил к Организации Объединенных Наций, вот именно так и выглядят те самые диктаторы, против которых западники борются. Вот конкретный портрет диктатора», – отметила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете», а также назвала украинскую власть сидящим на шее Запада иждивенцем.

Советник президента России Елена Ямпольская сравнила Зеленского с бароном Мюнхгаузеном.