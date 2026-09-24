Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.3 комментария
Политолог Кемпкенс предупредил ФРГ о «вечной войне» с Россией
Инцидент с беспилотником в Лейпциге привел к обрыву коммуникации между Берлином и Москвой, однако невозможно завершить конфликт без объяснений или объективной цели, пишет в BZ Оливер Кемпкенс, политолог и предприниматель из Мюнхена.
Политолог Кемпкенс, который до 2022 года занимал руководящую должность в Сбербанке, отметил, что в условиях гибридных конфликтов отсутствие официального объявления войны и четких правовых границ ведет к неконтролируемой эскалации и затрудняет мирное урегулирование, пишет он в Berliner Zeitung.
Автор подчеркивает, что сегодня грань между войной и миром размыта, и факт нападения превратился в интерпретацию правительств и аналитиков.
В условиях гибридного конфликта отсутствие четких границ и правил эскалации создает серьезные риски. Атаки, которые можно отрицать, повышают вероятность неконтролируемой эскалации. Отсутствие прямых каналов связи между противоборствующими сторонами, в отличие от времен холодной войны, делает невозможным установление пороговых значений и достижение мира.
«Если существует напряженность, парламент должен объявить об этом. Если нет, правительство должно прекратить говорить о войне. Противоположные стороны должны знать о пороговых значениях, публично или по конфиденциальным каналам, и эти каналы должны существовать именно для этой цели, потому что сдерживание – это коммуникация», – пишет политолог.
И Европа должна описать, как будет выглядеть завершение конфликта. То, что не имеет цели, можно только контролировать, подчеркнул Кемпкенс.
«Война, которую никто не объявил, не закончится никаким договором. Она заканчивается тогда, когда обе стороны перестают называть её так. Для этого Европе сначала нужно определить, как она себя называет, и сесть за стол переговоров, чтобы это можно было обсудить», – подытожил он.