Беспилотник НАТО второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем

Tекст: Вера Басилая

Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщил, что беспилотник-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал о сбое радиосвязи, находясь над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС.

По его словам, во время возвращения на базу Сигонелла на Сицилии, откуда дрон взлетел несколько часов назад, произошел сбой связи. После этого аппарат сделал разворот по круговой траектории на высоте около 16 км, стал снова двигаться в восточном направлении, а затем вновь повернул на запад.

Источник напомнил, что аналогичный случай с другим аппаратом этой модели произошел 21 июля. Тогда спустя несколько часов он все-таки смог приземлиться на базе в Сигонелле, перед этим долго курсируя над Средиземным морем.

Ранее стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над нейтральными водами Черного моря.

В конце августа аналогичный аппарат передал сигнал о серьезном сбое в системе связи у берегов Турции.

В июле разведывательный дрон с позывным MAGMA10 также сообщил о потере контакта с базой.