Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Белоусов сообщил о боях группировки «Днепр» под Ореховом
Белоусов: Группировка «Днепр» ведет бои на подступах к Орехову
Группировка «Днепр» продолжает наступление на Ореховском направлении, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
«Группировка войск «Днепр» наступает на Ореховском направлении. Овладела населенным пунктом Малая Токмачка и ведет бои на подступах к городу Орехову», – заявил глава Минобороны, передает ТАСС.
По словам Белоусова, взятие под контроль этого населенного пункта позволит создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступления на северо-западе Запорожской области.
Ранее военный эксперт Владимир Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова.
На прошлой неделе российские войска освободили Варваровку в Запорожской области.