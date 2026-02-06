Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
ВСУ усилили атаки на крупные энергообъекты Запорожской области
Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные объекты энергетики в Запорожской области, сообщил первый заместитель министра энергетики региона Алексей Москаленко.
Москаленко заявил: «ВСУ усилили удары по объектам электроэнергетики Запорожской области. Акцент они сделали сейчас на крупные объекты, на магистральный сетевой комплекс. В целом пока удается стабилизировать работу силами компаний «Россети», ЮЗСК», передает ТАСС.
По словам Москаленко, несмотря на регулярные обстрелы, энергетическая инфраструктура удаётся поддерживать в рабочем состоянии благодаря оперативной работе ремонтных бригад. Он отметил, что восстановительные работы ведутся практически без перерыва, а повреждённые участки сети оперативно приводят в порядок.
В среду Москаленко сообщил, что ВСУ намеренно атакуют технику энергокомпаний, в том числе автогидроподъемники, в прифронтовых районах Запорожской области.
Ранее ситуацию на Запорожской АЭС назвали напряженной и контролируемой.