ВСУ усилили атаки на крупные энергообъекты Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

Москаленко заявил: «ВСУ усилили удары по объектам электроэнергетики Запорожской области. Акцент они сделали сейчас на крупные объекты, на магистральный сетевой комплекс. В целом пока удается стабилизировать работу силами компаний «Россети», ЮЗСК», передает ТАСС.

По словам Москаленко, несмотря на регулярные обстрелы, энергетическая инфраструктура удаётся поддерживать в рабочем состоянии благодаря оперативной работе ремонтных бригад. Он отметил, что восстановительные работы ведутся практически без перерыва, а повреждённые участки сети оперативно приводят в порядок.

В среду Москаленко сообщил, что ВСУ намеренно атакуют технику энергокомпаний, в том числе автогидроподъемники, в прифронтовых районах Запорожской области.

Ранее ситуацию на Запорожской АЭС назвали напряженной и контролируемой.