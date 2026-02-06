Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Житель Подмосковья ранил прохожего выстрелом из окна многоэтажки
В Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна жилого дома и ранил человека, сообщила глава управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Местный житель сообщил в полицию, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома, пояснила Петрова, передает РИА «Новости».
Он получил телесные травмы и обратился за медицинской помощью.
Подозреваемого нашли, им оказался 19-летний местный житель. Во время обыска у него изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие, который сейчас изучают эксперты.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. На время следствия суд отправил молодого человека под домашний арест.
